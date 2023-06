José Luis Blanco, reelegido alcalde de Azuqueca de Henares

En su primera intervención ha asegurado que la igualdad de oportunidades, la seguridad ciudadana y la lucha contra el cambio climático serán los pilares del gobierno compuesto por concejales del PSOE y de IU

sábado 17 de junio de 2023 , 18:39h

Este sábado, ha quedado constituida la nueva Corporación municipal de Azuqueca de Henares, tras la celebración de las elecciones del pasado 28 de mayo. José Luis Blanco Moreno ha sido reelegido alcalde por tercer mandato consecutivo, en esta ocasión, con el apoyo de once concejales y concejalas.



La sesión ha comenzado con la constitución de la 'mesa de edad' con el mayor de los electos, José Luis Blanco, y el más joven, Rodrigo Vasco. Han tomado posesión los 21 concejales y concejalas electos (13 hombres y 8 mujeres). Todos han prometido o jurado su cargo sobre un ejemplar de la Constitución española situado en un atril. En ese momento, se ha procedido a la votación para la elección de alcalde, mediante voto secreto depositado en una urna. José Luis Blanco, número uno de la candidatura del PSOE, ha recibido el respaldo de 11 concejales (mayoría absoluta) y seguirá siendo el primer edil de la ciudad. Se han registrado siete votos para Mane Corral (PP), y tres para Miguel Ángel Flores (Vox). Rodrigo Vasco, el edil más joven de la nueva Corporación, ha hecho la entrega simbólica del bastón de mando al alcalde ya electo -en este mandato se ha estrenado un nuevo bastón-.



Intervenciones

En su primera intervención ante el Pleno, José Luis Blanco, ha asegurado que la igualdad de oportunidades, la seguridad ciudadana y la lucha contra el cambio climático serán los pilares del nuevo gobierno, que estará compuesto por concejales del PSOE y de IU."Será un gobierno de 11 concejales, no de dos partidos", ha señalado el regidor, que ha comprometido "trabajo incansable, ilusión y esfuerzo" para mejorar Azuqueca. Blanco se ha referido a los acuerdos de investidura y gobierno alcanzados en días previos y ha agradecido la "disponibilidad y voluntad de acuerdo mostrada por IU". Ha señalado que PSOE e IU han "antepuesto el interés de Azuqueca al de los partidos, para posibilitar un gobierno de progreso".



José Luis Blanco ha tenido palabras emocionadas de agradecimiento para su familia -presente en el salón de Plenos-, para los concejales del Ayuntamiento y también para el que fuera alcalde de la ciudad durante 28 años, Florentino García Bonilla, presente también en el acto. "No puede haber nadie en este mundo tan feliz", ha dicho el regidor, parafraseando a Víctor Manuel y ha asegurado que la Declaración Internacional de los Derechos Humanos establece sus líneas rojas. Blanco ha alertado ante la actual situación de "emergencia de la democracia" y ha hecho un llamamiento a los concejales del PP a "ponerse del lado bueno y dar la espalda a negacionistas, supremacistas y quienes niegan derechos".



El alcalde ha asegurado que el gobierno municipal trabaja ya para mejorar la seguridad ciudadana, en la mejora del acceso a la vivienda, en el apoyo a las familias más vulnerables, al tejido económico local, y la lucha contra el cambio climático. Además, ha anunciado la creación de un Consejo de salud mental, la dotación de aseos para personas ostomizadas en los edificios municipales, la reducción del gasto supérfluo y la mejora de la transparencia, al tiempo que se ha comprometido a instar a las administraciones competentes a mejorar los servicios sanitarios públicos.



Por su parte, María José Pérez, que encabezaba la candidatura de Unidas por Azuqueca de Henares (Unidas-IU-Podemos), ha asegurado que los resultados de las elecciones del pasado 28 de mayo determinaron la voluntad de un "gobierno de progreso" en Azuqueca y ha asegurado que el programa electoral ha sido el marco de las conversaciones mantenidas con el PSOE para alcanzar los acuerdos de investidura y gobierno. Pérez ha abogado por un mandato centrado en cuestiones municipales y ha mostrado su disposición a trabajar por una "Azuqueca mejor, que será el legado que dejemos a nuestros hijos e hijas". "En nosotros se posan las miradas de una ciudad confiada a la que no podemos defraudar", ha dicho la líder de IU, dirigiéndose al alcalde.



El cabeza de lista del PP, Mane Corral, ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos en las elecciones por su grupo que pasa a tener siete concejales y ha lamentado haberse quedado "a las puertas de cambiar Azuqueca". Corral ha augurado políticas continuistas con el nuevo gobierno encabezado por Blanco -ha calificado el acuerdo de gobierno de "pacto de intereses"- y ha anunciado "oposición y fiscalización del gobierno" desde las filas de su grupo.



Por su parte, Miguel Ángel Flores, de Vox, ha anunciado una "oposición crítica". "Velaremos por los vecinos de bien y buscaremos castigo para quienes perjudiquen", ha afirmado, al tiempo que ha asegurado que los tres concejales de su formación "trabajarán duro para el bien de Azuqueca, desde el Ayuntamiento y desde el pie de calle".



La nueva corporación

La nueva Corporación municipal ha quedado conformada del siguiente modo:

Ediles electos por el PSOE:

>José Luis Blanco Moreno

>Susana Santiago Peñalver

>David Pinillos Arranz

>Yolanda Rodríguez Valle

>Miguel Óscar Aparicio de Lucas

>María Rosarío Martín Fernández

>Antonio Expósito Cárdenas

>Piedad Agudo Pérez

>Enrique Pérez de la Cruz



Ediles electos por el PP:

>Manuel Luis Corral González

>Raquel Martín Navacerrada

>Javier Martín Martín

>Javier Ortega Romero

>Laura Pérez Díez

>Pablo José García Fernández

>Óscar Manuel Gila Maderuelo



Ediles electos por Vox:

>Miguel Ángel Flores Otero

>Olivia Moreno Navas

>José María Orozo Calleja



Ediles electos por Unidas-IU-Podemos:

>María José Pérez Salazar

>Rodrigo Vasco Blas