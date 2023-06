Terelu: "Soy una persona muy sexual, pero me he encontrado a mucho...torpe"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 10 de junio de 2023 , 17:53h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Terelu ha hecho balance actual y completo de su vida laboral, sexual, sus amores, el estado de su madre, Teresa Campos, y la llegada de su sobrino nieto. Ha comenzado la entrevista con la palabra "incertidumbre". Y ha lanzado un misterioso: "Tengo desordenado el corazón y el trabajo". Ha sido en el Deluxe en Telecinco.



También ha hablado de sexo. Ha arrancado María Patiño dejando caer que si la aventura, que si el roneo, que la estabilidad: "Que cuentes, que estás roneando". Terelu ha dicho: "Yo estaba muerta y ahora parece que estoy reviviendo un poquito. Todavía no estoy bailando. De vez en cuando miro... Me miraban, pero yo no miraba. Yo dejo que entren, pero del todo no. No estoy preparada para tener una relación íntima".



"¿Tu tienes miedo en la cama? ¿hacer el amor?", le ha dicho Patiño. "Pero es que tú eres un poco gua... Yo siempre he sido una persona muy sexual, pero me he encontrado a mucho torpe." Y ha terminado su 'momento confesiones sexuales' con "yo siempre he sido muy generosa. Yo he dado mucho".