Abierta la inscripción en el Maratón de Fútbol Sala 2023 ‘Emilio Moreno’

martes 06 de junio de 2023 , 12:25h

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, con la colaboración de la Unión Deportiva Azuqueca Fútbol Sala, organiza el fin de semana del 16 al 18 de junio el Maratón de Fútbol Sala 2023 ‘Emilio Moreno’. La inscripción permanece abierta hasta el 14 de junio y los equipos interesados deben tramitar su participación en la oficina del Servicio Municipal de Deportes (SMD), ubicada en el polideportivo Ciudad de Azuqueca, o bien, en el correo electrónico [email protected]. El precio de inscripción es de 100 euros por equipo, a los que se suman otros 100 euros en concepto de fianza (200 euros en total).

El sistema de competición se fijará en función del número de equipos participantes y, en caso de ser más de 32, se establecerán previas. Los cuatro primeros clasificados en la edición de 2022 del maratón serán cabezas de serie y estarán exentos de disputar la fase previa, en caso de ser necesaria. Los partidos se jugarán en los polideportivo La Paz y Arroyo del Vallejo.

El torneo se rige por el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol Sala de aplicación en la Liga Nacional de Fútbol Sala, con la excepción de estos puntos: los jugadores deben ser mayores de 16 años, los equipos deben contar con 9 jugadores como mínimo y un máximo de 15, no se podrá iniciar un encuentro con menos de cuatro jugadores, incluido el portero, y solo podrá haber cuatro jugadores no empadronados en Azuqueca por equipo -únicamente no se aplicará esta norma en equipos de Azuqueca que jueguen en la Liga Provincial de Fútbol Sala, siempre y cuando se apunten bajo la misma denominación que lo vienen haciendo y con jugadores única y exclusivamente del equipo federado-.

Más información, pinchando AQUÍ.