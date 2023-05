Los vaqueros campana de Lidl a 13,99 euros que todas quieren tener

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 29 de mayo de 2023 , 19:57h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Además del clásico azul vaquero, LIDL dispone de estos pantalones en negro y lavanda, uno de los colores favoritos de la temporada y que más está triunfando en el 'street style'.



Aunque están fabricados casi en su totalidad en algodón, posee un porcentaje de lycra con el que consigue adaptarse al cuerpo y que no quede ese espacio antiestético en la espalda ni que nos oprima tanto cuando comemos o bebemos algo.



El fabricante de estos pantalones vaquero campaña de LIDL realiza las siguientes recomendaciones para sus cuidados: lavar a máquina, no utilizar lejía ni ningún blanqueador, secar en secadora únicamente si es a baja temperatura y planchar a baja temperatura, a un máximo de 150ºC.



Según aseguran tienen el diseño perfecto para parecer más alta, ya que se une el corte campana, con la cintura alta y el largo pesquero.



Son muy ponibles y cómodos y se pueden combinar cualquier cosa, aunque para esta temporada los recomiendan con sandalias, camiseta básica y 'blazer'.



Otra de las cosas que los hacen atractivos es su módico y asequible precio, y es que ha pasado de costar 16,99 euros, a está de oferta y su PVP es de 13,99 euros.



A fecha de hoy, se encuentran disponibles en TODAS las tallas en la tienda online, pero según nos cuentan... esto no va a durar mucho.