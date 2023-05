Alovera propondrá con urgencia un nuevo modelo de Astra ante falta de la nueva licitación

viernes 12 de mayo de 2023

Durante muchos años el servicio del Plan Astra del que es titular la Junta de Castilla-La Mancha y que vertebra la conexión de Villanueva de la Torre, Azuqueca de Henares, Alovera y Quer con Guadalajara, ha sido objeto de denuncia de las carencias que plantea en frecuencias, quejas continuas de los usuarios y necesidad urgente de mejoras.



Año a año se mantienen prorrogas porque no se había abordado una licitación, que por fin iba a llegar en esta ocasión, al haber sido objeto de las reuniones y acordado de forma conjunta por la Junta y Ayuntamientos implicados, a excepción de Azuqueca que no quiere participar en las reuniones ni realizar las aportaciones económicas que le corresponden.



Ante la petición de prórroga de la Junta a los Ayuntamientos por no haber convocado la licitación acordada, algunos ayuntamientos han mostrado no solo su malestar por la no convocatoria, como la necesidad de abordar con urgencia las mejoras que iban a introducirse y que no pueden demorarse por el bien de los usuarios, no aceptando conformarse con otra prórroga más.



Por ello, tras comunicar la Junta al Ayuntamiento de Alovera que desde Toledo no se iba a seguir valorando estas cuestiones y se recomendaba hacerlo con la delegación en Guadalajara, a petición de Alovera hoy se han reunido en Guadalajara la Junta con los ayuntamientos afectados.



Desde la misma se ha trasladado que ante la necesidad de prorroga al no haberse convocado la licitación, hay que buscar una alternativa en menos de dos meses, o bien proponer un cambio acordado por los municipios, o bien el servicio conjunto quedaría finalizado reduciéndose a unos servicios mínimos que facilitaría la Junta al margen de los Ayuntamientos.



Es por ello, que el Ayuntamiento de Alovera va a convocar a los municipios afectados, incluyendo a Azuqueca ante la gravedad de la situación que podría comportar perder sus vecinos muchas frecuencias diarias, para valorar un nuevo modelo donde la línea se configure como Azuqueca-Alovera-Guadalajara y Villanueva y Quer pasen a tener lanzaderas, permitiendo un aumento de frecuencias para todos, cuadrar horarios con conexiones de trenes para todos y además implantar mejoras.



Esta línea del Plan Astra es de la más usadas en toda la región y, de forma paradójica, es la que mayor número de quejas e insatisfacción genera, dejando a Alovera con la tercera población de la provincia con una situación deficiente en materia de transporte público en horas punta y fines de semana.