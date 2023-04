La yunquera, y finalista de 'A tu vera', Soni López lanza nuevo single, dedicado "a los que se van antes de tiempo"

jueves 13 de abril de 2023 , 18:26h

La cantante, y vecina de Yuncos (Toledo), Soni López ha conseguido que su último videoclip haya recibido en apenas unas semanas más de 75.000 visualizaciones en su canal de YouTube, logrando que su Hoja de Ruta, que es como se titula su último sencillo, llegue así a miles de personas.

La artista, criada en Palos de la Frontera (Huelva), que recientemente se ha enfrentado a uno de los retos más importantes de su prolífica carrera, al ser finalista del programa concurso de copla de la Televisión de Castilla-La Mancha Media, y el más longevo de la televisión en España, 'A Tu Vera', es la autora de la canción, con la que confiesa "he llorado mucho a la hora de componerla y hablar con los familiares de las personas que se han ido 'antes de tiempo'".

Hoja de Ruta

Hoja de Ruta "nace, desgraciadamente, de la pérdida de un compañero. Ese viaje se paró de manera prematura y no solo me afectó, sino que me inspiró muchísimo, por lo que me puse a hablar con personas muy cercanas que sabía que habían pasado por la misma situación, una muerte repentina, y comencé a empatizar con ellos. Hemos llorado muchísimo hablando con todas y cada una de esas familias". Por lo que "lo he hecho en recuerdo a todos los que se van antes de tiempo". Es "un abrazo en forma de canción para todos sus familiares".

En cuanto al nombre de la canción, la voz femenina de 'Te está matando', del también onubense Sergio Contreras, cree que "todos tenemos esa hoja de ruta y lamentablemente para unas personas ese viaje acaba antes que para otras. De ahí que haya elegido este título para mi nuevo single". Además, desde que ha hecho este tema, confiesa que "yo dejé de hacer planes de futuro hace bastante tiempo porque no creo que funcionen bien. Vivo al día a día y lo que va surgiendo lo voy viviendo al 100 %. Creo que también es una forma de vida y te equivocas menos".

Artista desde la cuna

Sonia López Perera -Soni López- nació el 10 de agosto de 1975 en Ormaiztegui, Guipuzcoa. Hija de madre andaluza y padre gallego, da allí sus primeros pasos hasta que, con dos años, se trasladan a Palos de la Frontera (Huelva), donde transcurre su vida acompañada siempre de la inquietud por el mundo del espectáculo.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=alajavlFDl4