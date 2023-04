España vuelve a liderar en febrero EL PARO de la eurozona: 12,8% (sin contar los fijos discontinuos) frente al 6,6% de media

sábado 01 de abril de 2023 , 20:43h

En febrero, la tasa de paro de nuestro país se situó en un 12,8%, frente al 6,6% de media, y a 1,4 puntos de la segunda en este ránking, Grecia.



El paro de la eurozona se mantuvo estable en febrero de 2023 respecto del mes anterior en una tasa del 6,6%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea (UE) disminuyó una décima, hasta el 6%, el nivel más bajo de toda la serie histórica, según los datos que ha publicado este jueves Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.



La tasa de paro de la eurozona se mantuvo así ocho décimas por debajo del nivel previo a la pandemia, ya que en febrero de 2020 el desempleo entre los países del euro era del 7,4%.



La oficina estadística europea calcula que 13,120 millones de personas carecían de empleo en la UE en febrero, de los que 11,142 millones se encontraban en la zona euro. Esto supone un descenso anual de 247.000 desempleados en la UE y de 257.000 en la zona euro.



Entre los Veintisiete, las mayores tasas de paro correspondieron a España, con un 12,8% (SIN CONTAR LOS FIJOS DISCONTINUOS); Grecia, con un 11,4%; e Italia, con un 8%. Por el contrario, las menores cifras de desempleo se observaron en República Checa (2,4%), Polonia (2,8%) y Alemania (2,9%).



En el caso de los menores de 25 años, la tasa de paro de la zona euro se mantuvo estable en febrero en el 14,4%, mientras que en el conjunto de la UE el dato aumentó al 14,5% desde el 14,4% de enero. En términos absolutos, el número de jóvenes desempleados en la UE alcanzó en el segundo mes del año los 2,799 millones de personas, de los que 2,283 millones correspondían a la eurozona.



En el caso de España, en febrero de 2023 se contabilizaron 3,027 millones de personas sin empleo, de las cuales 493.000 eran menores de 25 años. De esta forma, la tasa de paro de juvenil de España fue del 29,3%, la segunda más alta entre los Veintisiete, por detrás únicamente del 29,7% de Grecia y por delante del 22,4% de Italia.



El Gobierno de España admite que hay 443.078 fijos discontinuos inactivos que NO CUENTAN como parados.-



En España hay 443.078 trabajadores con contrato fijo discontinuo inactivos que están buscando empleo pero que no cuentan como parados. Tras varios meses de polémicas, el Gobierno ha revelado el número de fijos discontinuos inscritos como demandantes de empleo en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) que no están trabajando. Algo que le habían reclamado en repetidas ocasiones desde la oposición parlamentaria, centros de estudios como Fedea o BBVA Research e incluso los sindicatos.



La publicación de este dato es relevante para cuantificar los efectos indirectos que está teniendo el auge de los fijos discontinuos en la estadística del paro que publica mensualmente el Ministerio de Trabajo.