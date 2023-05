España tiene la tasa de paro más elevada de toda la Unión Europea

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 03 de mayo de 2023 , 20:32h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La tasa de desempleo de la eurozona alcanza un nuevo mínimo histórico. En el mes de marzo descendió una décima con respecto a febrero y se situó en el 6,5% según los datos publicados este miércoles por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.



En el conjunto de la Unión Europea (UE) el indicador de desempleo no varió frente a febrero y permaneció en el 6%.



En términos interanuales, el paro cayó tres décimas porcentuales en los países que comparten el euro entre marzo de 2022 y 2023, del 6,8% al 6,5%, mientras que en los Veintisiete la bajada fue de dos décimas, del 6,2% al 6%.



Por lo que a España se refiere, la tasa de paro entre febrero y marzo disminuyó en una décima, hasta el 12,8%. Si se realiza la comparación interanual, el descenso fue de cuatro décimas, desde el 13,2% de marzo de 2022 hasta el 12,8% del tercer mes del ejercicio actual.



En cualquier caso, España anotó en marzo de este año la tasa de desempleo más elevada de toda la Unión Europea, seguida de Grecia (10,9%) e Italia (7,8%).



Los menores porcentajes de desempleo, en contraste, se detectaron en Chequia (2,6%), Alemania y Polonia (2,8% en ambos casos) y Malta (2,9%).



Eurostat estimó que en marzo 12,96 millones de personas no tenían trabajo en la UE, de los que 11 millones residían en la eurozona.



Frente a febrero de 2023, el desempleo decreció en 155.000 individuos en el club comunitario y en 121.000 en el área del euro.



Si se comparan los datos con los de marzo del año pasado, el paro cayó en 353.000 trabajadores en la UE y en 365.000 en la eurozona.



En cuanto al paro entre los menores de veinticinco años, bajó una décima en la eurozona entre febrero y marzo, del 14, % al 14,3%, en tanto que en la Unión Europea el retroceso fue de dos décimas, desde el 14,5% hasta el 14,3%.



En términos interanuales, el desempleo juvenil avanzó una décima tanto en el club de la moneda única como en los Veintisiete.



Entre los países de los que Eurostat publicó datos hoy, España fue el que más desempleo anotó entre los menores de veinticinco años, con una tasa del 29,5% en marzo, cifra inferior al 29,9% de febrero, pero superior al 29,4% del tercer mes de 2022.



Tras España se ubicaron Grecia (24,2%), Italia (22,3%) y Suecia (21,9%).



En marzo de 2023, 2,76 millones de menores de veinticinco años no tenían trabajo en la UE, de los que 2,26 millones se encontraban en el área del euro.



Frente a febrero, el desempleo juvenil descendió en 33.000 personas en el conjunto del club comunitario y en 14.000 en la eurozona.



Con respecto a marzo de 2022, el paro entre los menores de veinticinco años aumentó en 105.000 personas en la Unión Europea y en 91.000 en el área del euro.



Por sexos, el desempleo entre las mujeres en los Veintisiete entre febrero y marzo bajó una décima, hasta el 6,3%, mientras que entre los hombres también cayó una décima, al 5,6%.



En el club del euro, el indicador entre las mujeres cayó una décima, hasta el 7%, en tanto que entre los varones permaneció sin cambios en el 6,1%.



En España, la tasa de las mujeres permaneció invariable en el 14,7% y la de los hombres se redujo en una décima, hasta el 11,1%.