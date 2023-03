TRAMA CORRUPTA DEL PSOE, Se difunde un audio comprometido del alcalde socialista de Mérida: “Quien denuncie, no trabajará mientras esté el PSOE”

El audio del alcalde socialista de Mérida enchufando a los suyos: «En fraude de ley estamos muchos aquí»

viernes 24 de marzo de 2023 , 07:42h

La polémica está servida en la capital extremeña con la publicación en una red social de un comprometido audio del alcalde socialista de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, durante una conversación con un ex trabajador municipal. En dicha grabación Rodríguez Osuna afirma haber hecho "favores a gente del partido para trabajar durante un tiempo" en el consistorio de la capital extremeña. Indica que cualquier persona que denuncie al ayuntamiento, no volverá a trabajar en el consistorio emeritense mientras esté el PSOE.



Según se puede escuchar en el audio, Osuna informa de que van a sacar nuevas convocatorias de planes de empleo. A esto el ex trabajador pregunta directamente al alcalde que "hay una cláusula" en la nueva licitación de contrataciones que no le permite entrar en la nueva convocatoria, algo a lo que Osuno le responde, que se informará bien.



En una conversación con un ex trabajador municipal, el regidor del partido de Pedro Sánchez admite que ha realizado «favores a gente del partido para trabajar durante un tiempo» en el Ayuntamiento de la capital extremeña, al tiempo que advierte de que «quien denuncie no trabajará ni de alguacil», puede escucharse en el audio que circula por las redes sociales.



Antonio Rodríguez Osuna afirma que «antes la gente estaba en fraude de ley sin concurso-oposición y no pasaba nada, pero ahora tiene responsabilidad patrimonial». Además, añade que «si dentro de tres años entra un alcalde» y le «denuncia en el juzgado», tiene que «estar pagando todos los putos años que ha estado entrando ahí (en el Ayuntamiento) a trabajar todo el mundo». «No lo paga el trabajador, lo pago yo», señala.



En este contexto, Rodríguez Osuna no duda además en arremeter contra los sindicatos: «Los sindicatos son muy listos, no ponen nunca la cara, nada más que la boca, y el que se va al ‘trullo’ soy yo y no iré al trullo por nadie», señala a su interlocutor.



En un pasaje de la conversación, el alcalde de la formación del presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pone en alerta al ex trabajador que sobre próximas convocatorias de planes de empleo e incluso le instruye sobre cómo acceder a estos puestos pertenecientes al Ayuntamiento, diciéndole que «hay muchas fórmulas, te das de alta como autónomo o a través de una empresa se hace un contrato y un punto’».