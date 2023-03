Villanueva de la Torre disfruta con una espectacular jornada de ciclismo de montaña con una nueva edición de la marcha La Cabra Tira al Monte

La prueba, celebrada ayer domingo con la presencia de 750 participantes, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre

REDACCION

lunes 13 de marzo de 2023 , 19:04h

Villanueva de la Torre disfrutó ayer domingo con una espectacular jornada de ciclismo de montaña gracias a una nueva edición de la marcha La Cabra Tira al Monte. La prueba, celebrada durante toda la mañana, estuvo organizada por el club deportivo de Villanueva de la Torre Club MTB La Cabra Tira al Monte, y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre.



La Cabra Tira al Monte es una prueba deportiva consolidada en el calendario provincial y comarcal que cuenta con un amplio respaldo de participación. No en vano, la participación ayer volvió a ser masiva, con la presencia de 750 personas inscritas agotando una vez más las plazas disponibles, lo que la convierte en una de las más populosas de Castilla-La Mancha. El recorrido, de dificultad media, consta de 45 kilómetros aproximadamente por sendas, pistas y caminos que transcurren por zonas de monte bajo con paisajes de la Campiña, y que pasa por las localidades de la propia Villanueva de la Torre, Valdeaveruelo, la urbanización Sotolargo, Cabanillas del Campo, Usanos y Quer.



Carrera benéfica



La Cabra Tira al Monte no se articula como una prueba competitiva al uso por lo que, más allá del propio reto deportivo de completarla, tiene unos fines benéficos. Así, parte de las inscripciones de las y los participantes se suelen destinar a donaciones benéficas. Ayer, por ejemplo, se entregó un cheque por valor de 750 euros (1€ de cada inscripción) a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara (ADEM-GU), colectivo dedicado a ayudar a afectados y familias de Guadalajara con enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, Parkinson, ELA, ataxia, etc. Además, se entregaron otros 250€ a la ONG Destino Gambia, que durante toda la mañana tuvo un puesto con mercadillo solidario en el patio del CEIP Paco Rabal de la localidad, lugar de salida y llegada de la marcha.



Como suele ser habitual, además de la propia marcha de mountain bike, la jornada dominical contó con una actividad paralela: una animada y populosa sesión gratuita de zumba a cargo de ‘Muévete con Eva’. La sesión, de una hora y cuarto de duración, tuvo lugar en el propio patio del CEIP Paco Rabal.



Entrega de trofeos



Aunque no existe clasificación oficial de llegada ni reina la competitividad en la marcha, sí se repartieron varios premios de manera simbólica. Así, fueron obsequiados la primera clasificada en categoría femenina, Virginia; y Jorge Pardo, en la masculina. También fue reconocido el participante más longevo, que volvió a ser Joaquín Arias Tortosa, nacido en 1950; el más joven (Tomás Durán); el primer corredor local (Carlos Osuna) y el club más numeroso (MTB Paracuellos, que fue obsequiado con un jamón). Por último, también fue reconocida la primera persona en inscribirse (“la más rápida”), que esta vez fue Susana Lozano Romero.



Tras el acto de la entrega de premios, la jornada concluyó con el sorteo de diversos regalos cedidos por empresas patrocinadoras y el compromiso de volver una vez más en 2024.