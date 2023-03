Primavera cargada de eventos gracias a la Asociación Serranía de Guadalajara

Con la inauguración de la exposición “Nuevas Iniciativas Serranas” y la presentación de su Calendario 2023 en Atienza el viernes 10, comienza el Ciclo de primavera de la Asociación Serranía de Guadalajara

miércoles 08 de marzo de 2023 , 10:43h

El próximo viernes 10 de marzo, a las 11 de la mañana, comenzará el denominado “Ciclo de primavera” que organiza anualmente la Asociación Cultural Serranía de Guadalajara. Será la serrana localidad de Atienza la que acogerá los actos programados, que serán presentados por la Diputada de Cultura, Teresa Franco, y el presidente de la Asociación Javier Colomo. Los actos se celebrarán en la Casa del Cordón y cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de la localidad y del Centro de Cultura Tradicional.



La exposición sobre “Nuevas Iniciativas Serranas” consta de 45 paneles donde se recogen una quincena de actividades que se vienen desarrollando en la Sierra Norte de Guadalajara a lo largo del año, organizadas por diversas asociaciones y ayuntamientos. Incluye tanto eventos deportivos (maratón, pruebas ciclistas, triatlón...), como culturales (feria del libro, jornadas mineras, veladas musicales...), actividades lúdicas, talleres, etc. La exposición viajará posteriormente a Bustares y estará presente en su Feria del Libro y en alguna localidad más, si así se solicitara.



El “Calendario 2023 de Nuevas Iniciativas” será presentado en el mismo acto de la Casa del Cordón el viernes 10, haciéndose difusión del mismo posteriormente. En este caso se recogerán mes a mes las actividades reflejadas en la exposición, así como otro gran número de ellas de las que se ha ido recibiendo información. Han sido más de 30 eventos culturales y deportivos los que se han incluido en el calendario, gracias a la iniciativa, esfuerzo y colaboración de una veintena de asociaciones y ayuntamientos de la Serranía de Guadalajara. Albendiego, Arbancón, Hiendelaencina, Pálmaces, Campillo y sus pedanías, etc. son las localidades que acogen todas estas propuestas, no exentas de imaginación y voluntariedad.



Del calendario están excluidas las fiestas tradicionales o exclusivamente locales, las declaradas de Interés Turístico y las que tengan interés eminentemente lucrativo. La intención de sus impulsores es que el calendario se pueda elaborar anualmente intentando una mayor coordinación y promoción entre todos. La Sierra, dispersa y despoblada, pero no carente de impulso, se lo merece.