Núñez anuncia la creación de un `Valle Regional por la Innovación´ para convertir a CLM en la primera región europea en emprendimiento

lunes 27 de febrero de 2023 , 18:02h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado hoy la ceración de un “Valle Regional por la Innovación” para convertir a nuestra tierra en la primera región europea de emprendimiento.



Así se ha pronunciado Núñez, en la clausura de la convención sobre emprendimiento digital en el mundo rural `España Esperanzada, -European Startup Village´- que se ha celebrado durante esta mañana en Toledo junto a la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Monserrat.



Allí, ha recalcado que, cuando el PP de Castilla-La Mancha gane las elecciones y gobierne a partir del mes de mayo la innovación y la digitalización serán herramientas fundamentales para el desarrollo de nuestro Gobierno regional.



En este sentido ha insistido en que su Gobierno convertirá a Castilla-La Mancha en la región europea donde de manera más eficaz se pueda implementar una nueva agenda europea de innovación.



“Queremos que nuestro territorio sea el epicentro de la agenda europea de Innovación”, ha señalado.



De esta manera ha señalado que, con este “Valle Regional por la Innovación” se pretende fomentar el autoempleo, la innovación y crear ecosistemas de innovación para atraer inversiones de todo el mundo y ser capaces de captar fondos de inversión y desarrollar proyectos tecnológicos de éxito.



Así mismo, ha asegurado que se apostará por generar oportunidades en el ámbito rural, ya que este proyecto tiene su “epicentro” en el mundo rural de Castilla-La Mancha y como objetivo asentar población en el mundo rural uniendo talento con tecnología para generar proyectos de éxito empresarial.



Además de esto ha recordado que supondrá un nuevo nicho de oportunidad de negocio “sin límites” para que los jóvenes puedan utilizar este proceso de formación para quedarse en su municipio. “Es ahora el momento de que tome vida el crecimiento tecnológico”.



Por eso ha resaltado la importancia de formar a nuestros jóvenes introduciéndolos en un proceso de formación clave en startup y ser capaces así de generar conexiones entre estas formaciones con proyectos de éxito.



Núñez ha indicado que este “Valle Regional” supone una adaptación al modelo europeo de innovación y de emprendimiento de ecosistemas para generar oportunidades y captación de talento.



Se trata de una oportunidad de tener un espacio europeo de conectividad para todos los jóvenes y así atraer inversiones y proyectos que puedan ser desarrollados por los jóvenes con el fin de fomentar el asentimiento en el mundo rural.



Y, para ello, hay que generar las bases para que esto funcione, apoyándonos en la digitalización y las nuevas tecnológicas y adaptándonos al entorno. “Es fundamental una convergencia fiscal con las autonomías que menos impuestos pagan de nuestro país”.



Así, ha advertido que Castilla-La Mancha es la tercera región de España con mayor presión fiscal detrás de Cataluña y Cantabria, siendo la tercera menos atractiva para invertir de cara a cualquier fondo extranjero.



“No podemos inundar en papeleos a aquellos emprendedores que quieren desarrollar una idea, por eso hay que facilitarles su proyecto”. Y ha asegurado que es “fundamental” mejorar la capacidad de captar fondos europeos y desplegarlos en la iniciativa privada vinculada con los jóvenes que han sido formados para desarrollar este tipo de iniciativas.



Así mismo ha insistido en que el PP está trabajando en una convergencia fiscal con las autonomías, como la Comunidad de Madrid o Andalucía para crear un verdadero eje de desarrollo en el Sur de Europa y para que Castilla-La mancha sea “actor principal” de ese crecimiento.



“Tenemos un gran territorio rural lleno de grandes jóvenes con talento”



El presidente del PP-CLM ha valorado que en Castilla-La Mancha tengamos un “gran territorio rural lleno de grandes jóvenes con talento que están listos para tener una oportunidad laboral basada en nativos digitales”.



Y, mientras Europa ha apostado por la innovación en nuestro país, Castilla-La Mancha tiene el “dudoso honor” de que bajo un Gobierno socialista el Tribunal de Cuentas de Europa haya dicho que nuestra comunidad es la que peor ha gestionado los fondos europeos que iban dirigidos a las pymes y los autónomos, apenas ha sido capaz de ejecutar un 39.4 por ciento de los fondos que llegaron de Europa.



“No quiero que la mitad de mi tierra se quede fuera de un proceso que supone un motor de cambio y por eso le digo a mis paisanos que tienen en el PP el firme compromiso de perseverar todos y cada uno de los objetivos que hoy hemos desarrollado”.



Po eso, Núñez quiere para nuestra región una administración que tenga en cuenta a los jóvenes nativos digitales que están deseando que su Gobierno impulse proyectos de innovación y de digitalización para subirse al nuevo tren de crecimiento que es la modernización.



Además, ha señalado que el futuro pasa por las nuevas tecnologías, por la digitalización, por la investigación y por la innovación y ha insistido en que “hoy es ya una realidad de un presente que debemos saber aprovechar”.



También ha lamentado más del 10 por ciento de las localidades que no disponen de fibra óptica en nuestro país se encuentran en nuestra región, lo que supone un tercio de los municipios.



“Dificlmente podemos utilizar el emprendimiento y la innovación para generar empleo ni asentar población en el mundo rural si este Gobierno socialista no ha hecho nada por el proyecto de digitalización”, ha indicado.



Así ha advertido que el hospital más grande de Europa, -el de Toledo-, no tiene cobertura por lo que ha apostado por “evitar desigualdades” entre territorios en relación a la inteligencia artificial y al despliegue del 5G. “Es un reto que debemos abordar y al que nos debemos sumar todos”.



“Sin digitalización es imposible abordar el problema de la despoblación”. “No basta con palabras bonitas y titulares, hace falta un espíritu real de creer en la digitalización y en la innovación y apostar por ella en el territorio”.



Montserrat exige que los fondos de recuperación sirvan para liderar el sector de la innovación



Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha resaltado la importancia de “apoyar y liderar el sector de la innovación” y que para ello es “fundamental que los fondos NextGenerationEU lleguen a la economía real. Exijo al Gobierno de Sánchez transparencia en la gestión de los fondos, co-gobernanza real con las Comunidades Autónomas y que las empresas vean que ese dinero les llega de una vez”.



Montserrat hace este llamamiento después de que la semana pasada una misión del Parlamento Europeo pidiera al Gobierno más transparencia sobre los datos reales de ejecución y más participación de las Comunidades Autónomas en el diseño y la implementación del Plan de Recuperación.



“Los fondos son una oportunidad única que si no se aprovechan bien serán un fracaso estrepitoso. Tenemos un Gobierno que se da prisa para suprimir la sedición y rebajar la malversación, algo que también preocupa en Bruselas, pero se duerme para ejecutar los fondos europeos”. Ha llegado el momento de cambiar lo que no funciona, solucionar los despropósitos de estos últimos 4 años y poner a España en el lugar que merece.



La exministra de Sanidad ha denunciado que Sánchez “ha dejado a un lado la gestión para poner por delante su permanencia en el poder” y ha asegurado que “España necesita un cambio que solo puede llegar de la mano del Partido Popular: En Toledo con Carlos Velázquez, en Castilla-La Mancha con Paco Núñez y en toda España con Alberto Núñez Feijóo”.



Comisaria Gabriel: “La UE saldrá perdiendo si no apuesta por invertir en startups en zonas rurales”



La intervención principal de esta convención sectorial ha sido de la Comisaria Europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, quien ha puesto el foco en la necesidad de “aprovechar la riqueza de los focos de innovación, el talento y las mentes creativas fuera de las grandes ciudades, algo que requiere que invirtamos en startups en las zonas rurales. La UE saldrá perdiendo si no opta por invertir en ello", ha insistido.



Gabriel ha subrayado que se necesitan “soluciones locales a desafíos globales” y se ha mostrado convencida de que las zonas rurales han de ser “polos de innovación, startups y esperanza”. Ha celebrado el éxito de "Startup villages”, una iniciativa que puso en marcha la Comisión Europa hace dos años y en la que se enmarca el acto de hoy. El objetivo es reunir a expertos, emprendedores y políticos y generar sinergias para impulsar ecosistemas de innovación rural.



“Es un movimiento de abajo arriba, pues solo así conseguiremos preservar y crear zonas rurales vibrantes e innovadoras en Europa. La Comisión Europea está dispuesta a apoyarlo”. La comisaria ha invitado a los asistentes “a asistir al Foro de Aldeas Emergentes 2023, que se celebrará mañana en Bruselas y que también se retransmitirá por Internet para quienes no puedan asistir físicamente”.