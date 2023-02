Los pasajeros no tendrán que sacar líquidos y portátiles en los controles de los aeropuertos...a partir de 2024

lunes 20 de febrero de 2023 , 13:47h

Los pasajeros que transiten por los aeropuertos españoles no tendrán que sacar líquidos y portátiles de su equipaje en los controles. Aena tiene previsto implantar nuevos escáneres con rayos X en 3D que permitirán inspeccionar los equipajes sin abrirlos. Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat serán los pioneros en implementar el sistema el próximo año.



El gestor aeroportuario ha confirmado que va a realizar una "importante" inversión en tecnología EDSCB (Explosive Detection System for Cabin Baggage) a pesar de que en España no es obligatoria. Estos sistemas son equipos con tecnología de Rayos X que generan una imagen en 3D, lo que facilita la inspección de los equipajes.



Líquidos en el control de seguridad en el aeropuerto.Líquidos en el control de seguridad en el aeropuerto.izusek / iStock

Ya no habrá que sacar los dispositivos electrónicos en bandejas separadas ni los líquidos en bolsas de plástico para pasar el control, ahorrando tiempo al viajero, sin perder seguridad en el procedimiento. "La seguridad es prioritaria para Aena, que apuesta por las últimas tecnologías para colocarse a la vanguardia de los aeropuertos más seguros", aseguran.



Los nuevos controles supondrán tanto una mejora de la seguridad como en la comodidad del pasajero. Actualmente los líquidos, perfumes, cremas, aerosoles, espumas, geles, champú y pasta de dientes tenían que ir en envases individuales de capacidad no superior a 100 mililitros contenidos a su vez en una bolsa de plástico transparente con sistema de apertura/cierre y de capacidad no superior a 1 litro (bolsa de aproximadamente 20 x 20 centímetros).



Solo se podía transportar una bolsa por pasajero, incluidos niños y esa bolsa tenía que se colocada en bandejas del control de seguridad, fuera del equipaje. Con la nueva normativa los viajeros podrán portar botes de aseo como colonias, cremas o maquillajes de tamaño medio o familiar. En la actualidad las únicas bebidas cosmética y perfumes permitidos eran aquellas que se compraban en el aeropuerto en bolsas de seguridad homologadas y precintadas, que contengan el recibo de la compra.



Los escáneres que utilizan esta tecnología ya se están probando en los aeropuertos londinenses de Heathrow, Gatwick y Stansted, y el gobierno del Reino Unido ha anunciado que cambiará las normas de seguridad para que estén operativos en 2024. Además, la Administración de Seguridad en el Transporte de EE UU (TSA) probó los nuevos dispositivos en quince aeropuertos, incluidos Los Ángeles, Oakland, San Diego y Chicago.



En Europa, la Comisión Europea ha pedido que se suavicen estas restricciones impuestas tras los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de marzo de 2001. El control de líquidos se estableció en 2006 a raíz de un atentado terrorista frustrado (explosivos ocultos en latas de bebida) planeado por Al Qaeda contra siete aviones que despegaban de Heathrow. La asociación internacional de aerolíneas IATA también apoya la propuesta de ir suavizando las restricciones.