Cañizares denuncia que Castilla-La Mancha supera la media nacional en la tasa de pacientes en espera de intervención quirúrgica por mil habitantes

martes 28 de febrero de 2023 , 21:12h

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX en el Congreso, Inés Cañizares, ha intervenido en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas tras la comparecencia de la presidenta de dicho tribunal.

Cañizares ha comenzado su intervención afirmando que «se cansarán ustedes de escucharme decir que las políticas no se miden por las intenciones sino por los resultados. Esto es aplicable a la gestión de las administraciones públicas».

Tras ello, la portavoz adjunta del GP VOX ha continuado criticando la gestión del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha: «Cuentas con un fondo de maniobra negativo en 2.500 millones de euros. Un patrimonio neto negativo de 14.200 millones de euros, riesgo para atender pagos a corto plazo de la comunidad autónoma, incumplimiento del objetivo de déficit. Superan la cuantía prevista para los gastos de personal en sus presupuestos de múltiples organismos».

Asimismo, la diputada de VOX por Toledo ha puesto el foco en la gestión de la sanidad pública por parte del Gobierno socialista de Page: «El 28% de las plazas cubiertas de la plantilla del SESCAM lo es mediante personal interino. Tienen pendiente la adjudicación de plazas que se consideraron necesarias hace años y aumentan la interinidad y temporalidad; esto es como querer abolir la prostitución e irse de lupanares».

Asimismo, Cañizares también ha ilustrado la situación de atención al paciente en la región: «La tasa de pacientes en espera de intervención quirúrgica por mil habitantes, los tiempos medios de espera y el porcentaje de pacientes con tiempo de espera de más de seis meses para Castilla-La Mancha superan los tiempos medios del conjunto de servicios de salud de las comunidades autónomas».

Posteriormente ha sido Juan José Aizcorbe quien ha intervenido por parte de VOX: «La Agencia Estatal de Investigación no dispone de información sobre la situación de las ayudas vigentes al cierre del ejercicio fiscalizado. Las bases de datos de ayudas presentaban numerosos errores, no se garantiza que el pago de los beneficiarios no tenga pendientes justificaciones o reintegros. También se producen demoras importantes en la revisión de la justificación de las subvenciones».

Por último, el diputado de VOX por Valladolid, Pablo Sáez, ha denunciado la situación económica que atraviesa España. Se trata -ha dicho- de una «situación en la que se han disparado el número de procesos concursales e insolvencias empresariales, que hay más pagos del Fogasa que proceden de insolvencias que concursos de acreedores, lo que indica que muchas empresas optan directamente por el cierre».