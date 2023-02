Un presunto ciberataque provoca la caída de las webs de varios aeropuertos alemanes

jueves 16 de febrero de 2023 , 18:39h

Las páginas web de varios aeropuertos alemanes se encuentran caídas este jueves por la mañana tras lo que podría ser un ataque cibernético, según ha informado la agencia de noticias alemana DPA.



El fallo en los portales no parece afectar a la gestión del tráfico aéreo, añadió la misma fuente.



Según recoge ABCNews, los aeropuertos afectados son el de Nuremberg, en el sur del país, el de Dusseldorf y el de Dortmund, en el oeste. También el aeródromo de Erfurt-Weimar, en el este, informó de un fallo.



Según DPA, el proveedor de internet de este último aeropuerto está investigando si esta caída del servicio se puede atribuir a un ataque informático.



Problemas en el tráfico aéreo



Este miércoles, otra avería en los sistemas informáticos de la aerolínea Lufthansa obligó a cancelar 230 despegues y aterrizajes en el aeropuerto de Fráncfort, el más concurrido del país, y ocasionó el retraso de otros muchos vuelos.



Los problemas no cesan para el tráfico aéreo alemán, pues varios aeropuertos, entre ellos los de Fráncfort y Múnich, anunciaron que permanecerán cerrados este viernes al tráfico de pasajeros a causa de la huelga prevista por parte del personal de tierra, que no les permitirá operar.