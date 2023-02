Prisión sin fianza para la acusada de matar a puñaladas a su pareja en Valfermoso de Tajuña

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 14 de febrero de 2023 , 17:36h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Juzgado de Instrucción número 3 de Guadalajara, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para la detenida por asesinar a puñaladas presuntamente a su pareja, un hombre de 39 años, en Valfermoso de Tajuña (Guadalajara) este sábado.



A la mujer de 41 años se le imputa de manera provisional como presunta autora de un delito de homicidio con la agravante de parentesco, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).



Además, la titular del juzgado ha establecido una orden de protección en relación a 3 hijos menores de edad, hijos de la investigada y el fallecido, consistentes en prohibición de aproximación a los mismos a una distancia inferior a 500 metros, y prohibición de comunicación respecto de los mismos.



Por otra parte, el hombre presuntamente asesinado por su mujer tuvo decretada una orden de alejamiento por un episodio de violencia de género en 2019 --que ya no está en vigor--. Además, en 2022 también se registró un segundo episodio de violencia contra su mujer, aunque en este caso no se decretó ninguna medida, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.



Estas fuentes han señalado que en ninguno de los dos casos la pregunta agresora presentó una denuncia contra su pareja. Sí que en el 2019 se celebró un juicio rápido, por el que se decretó una orden de alejamiento contra él. Asimismo, había registró de esta situación en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).



Tras la discusión del sábado la presunta agresora presentó algún daño, pero no fue necesaria atención médica.



Fuentes de la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad, tras el análisis de los datos, han confirmado que la presunta agresora fue atendida en un centro de la mujer en la provincia de Guadalajara. El último seguimiento de su caso fue en abril de 2022, según estas fuentes.



El sábado, en el transcurso de una discusión, la mujer habría propinado una puñalada a su pareja causándole la muerte, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.



La Unidad Orgánica de la Policía Judicial se ha hecho cargo de las diligencias de este caso.