Asesinada a puñadas la dueña de una tienda de ropa en la madrileña calle de Tirso de Molina

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 03 de julio de 2023 , 20:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un hombre ha asesinado a plena luz del día este lunes a María de los Ángeles, 'Concha', de 61 años y dueña de la histórica tienda de uniformes de trabajo 'Vistebien' de la madrileña plaza de Tirso de Molina, a quien ha agredido mortalmente tras entrar a robar en el establecimiento minutos antes de echar el cierre del mediodía.



La Policía Nacional se centra ahora en localizar al autor de los hechos, que al salir de la tienda con su camisa ensangrentada se ha cruzado con un comerciante del barrio de Lavapiés, según ha contado a EFE el propio testigo, que prefiere mantener el anonimato.



Eran las 13.25 horas y María de los Ángeles, que llevaba desde los años noventa regentando este negocio especializado en uniformes profesionales, estaba a punto de cerrar el local cuando ha sido asaltada por un varón que portaba un arma blanca.



El atracador, que iba vestido con una camisa de cuadros, le ha asestado varias puñaladas, al menos una en el abdomen, y ha huido del lugar ante la mirada de algunos de los numerosos viandantes y vecinos que pasaban por la céntrica plaza en hora punta. "Cuando he mirado hacia dentro de la tienda y he vuelto a girarme ya no estaba, había desaparecido", ha relatado el citado testigo.



En ese momento han llegado los agentes de la Policía Nacional, que suelen controlar la plaza de Tirso de Molina por los habituales incidentes que se producen en ella.



La víctima estaba en el suelo y ha entrado al poco tiempo en parada cardiorrespiratoria, por lo que los policías han comenzado a realizarle las maniobras de reanimación.



Los sanitarios de Samur-Protección han continuado con las labores, pero tras media hora sin resultados han tenido que confirmar el fallecimiento de la comerciante.



El Grupo VI de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación y sus integrantes, junto con los de la Policía Científica, se han desplazado a la escena del crimen.



Allí recaban pruebas que puedan conducirles al esclarecimiento de lo ocurrido, entre ellas las grabaciones de las cámaras de videovigilancia con las que contaba el negocio de uniformes, que presumiblemente habrían recogido la sucesión de los hechos.



A pocos metros de los agentes aguardaban tras el levantamiento del cadáver varios de los familiares de la víctima.



El de María de los Ángeles es el tercer homicidio ocurrido en la Comunidad de Madrid desde la pasada medianoche.