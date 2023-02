STE-CLM reivindica la matriculación en centros públicos durante la apertura del proceso de admisión del alumnado en Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 06 de febrero de 2023 , 18:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE-CLM) ha realizado una comparecencia de prensa en Toledo, donde ha mostrado su preocupación por el cambio de tendencia en el contexto educativo autonómico, marcado por el aumento de la enseñanza concertada. Durante el evento, celebrado en la jornada inicial de presentación de solicitudes de admisión de alumnado para el curso 2023/2024, la organización ha anunciado que ha impugnado la orden de conciertos educativos para este curso, un recurso que ha sido admitido a trámite.



“Estamos preocupados por la inclinación que está sufriendo el sistema educativo autonómico hacia el modelo concertado”, ha explicado Carlos Reviejo, representante de intersindical, durante la comparecencia. Desde STE-CLM, han relacionado esta tendencia con las declaraciones de la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha Blanca Fernández, que ha confirmado un aumento de 16,7 millones de euros de gasto público para los conciertos educativos en Primaria, un incremento que es consecuencia del aumento del 2,5% de la educación privada concertada, que a nivel autonómico ya ha alcanzado una cuenta del 15%.



La organización sindical ha relacionado estas cifras con la “necesidad” de que las familias matriculen a sus hijos de centros públicos, ya que “son los únicos que pueden garantizar el derecho a la educación de todos los alumnos y alumnas en condiciones de equidad calidad y justicia”. Se trata de una decisión que, en Castilla-La Mancha, las familias pueden tomar desde el día de hoy y hasta el 28 de febrero, fecha en la que finaliza la presentación de solicitudes.



Fechas clave en la admisión del alumnado en Castilla-La Mancha



Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en abril se anunciará el baremo provisional. El 2 de junio se publicará el baremo definitivo y se confirmará la adjudicación definitiva de admisión. Entre el 30 de junio y el 8 de julio se llevará a cabo la matriculación del alumnado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. El plazo extraordinario de admisión, que afectará a casos concretos como un traslado de localidad, comenzará el 15 de junio.



La primera adjudicación de solicitudes de plazo extraordinario será el 7 de septiembre, y a partir de este momento se asignarán las vacantes solicitadas a partir del 26 de agosto. Por último, entre el 27 de enero y el dos de marzo se constituirá la Comisión Específica de Escolarización del alumnado con medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa.



Además de animar a todos los madres y padres castellanomanchegos a iniciar este proceso de matriculación en centros de enseñanza pública, STE-CLM ha hablado de las malas perspectivas demográficas de la región como otro argumento clave para apostar por el modelo público: “No se puede tolerar que el descenso demográfico solo afecte a la enseñanza pública”, ha declarado Reviejo, que ha hecho referencia a la previsión de cierre de 46 aulas en infantil y primaria en la educación pública y a las condiciones laborales “especialmente malas” para el profesorado castellanomanchego en comparación al resto de comunidades.



Por lo que respecta a al avance de la concertada en la región, la organización sindical ha comparado esta situación con el porcentaje de este tipo de centros en la educación de otros países como Finlandia, donde estos centros no llegan al 2,9% del total, o con Austria o Alemania, donde no existe este modelo educativo. Para reforzar esta idea, STE-CLM también ha hecho referencia a los beneficios, en términos de cohesión social, de los centros públicos: “Es la educación rural y urbana, la única que garantiza la igualdad de oportunidades y donde no entran condicionamientos económicos, sin discriminación, sin selección previa ni prejuicios”, han indicado desde la agrupación sindical tras referirse a que el modelo concertado da pie a que los colegios elijan al alumnado y no al revés.