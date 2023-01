Rodríguez : “El gobierno de Page está gastando a manos llenas mientras muchas familias, empresas y autónomos no llegan a fin de mes”

martes 24 de enero de 2023

Denuncia que Page espera recaudar 1.000 millones de euros más que el año pasado, que en lugar de destinarse a inversiones, van a servir para pagar asesores y campañas publicitarias del Gobierno Regional socialista.



Afirma que los castellano-manchegos ya están hartos de ser la tercera Comunidad Autónoma que más impuestos paga del país, la segunda con mayor deuda pública, 15.500 millones de euros, y de ser la región más inflacionista de España.



El diputado regional del PP, Miguel Ángel Rodríguez ha denunciado que “el Gobierno de Page está gastando a manos llenas mientras muchas familias, empresas y autónomos tienen dificultades para llegar a fin mes”.



Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Ciudad Real donde ha afirmado que Page espera recaudar 1.000 millones de euros más que el año pasado, “1.000 millones que irán a esa rueda del despilfarro electoralista a mayor gloria de Page”, lamentando al respecto, que ” esos 1.000 millones que recaudará de más, no se destinen para inversiones en la región o para cumplir las promesas incumplidas con Ciudad Real , pero es triste comprobar que ese dinero de nuestros impuestos, va a gasto improductivo, a pagar asesores o a pagar campañas publicitarias del Gobierno regional, en definitiva al derroche”.



Por ello, ha vuelto a recordar, que el PP-CLM ha pedido a Page “que ese dinero vaya a los que más lo necesitan a través de una bajad de impuestos, pero Page es incapaz de aceptar las medidas que le propone el PP de Paco Núñez”.



El diputado del PP ha advertido que según la Intervención General del Estado (IGAE), en los diez primeros meses del año pasado , las Comunidades Autónomas dispararon su gasto un 8% de media y Castilla-La Mancha un 12%, solo superada por Cantabria, por lo que , y utilizando la terminología que ha empleado un medio de comunicación sobre este asunto, Castilla-La Mancha estaría entre las comunidades más “gasticidas ” de España.



“El Gobierno de Page está gastando a manos llenas y con ello generando aun más inflación, ha subrayado, advirtiendo que “este 2023 al ser año electoral, mucho nos tememos que se ese gasto desbocado irá a más”.



Por todo ello, Miguel Ángel Rodríguez asevera que “Page solo sabe gastar y es un pésimo gestor, campeón del derroche, el más inflacionista y el que peor reparte los fondos europeos”.



“Desde el PP-CLM , ha advertido, le queremos decir al PSOE que ya está bien, que con nuestros impuestos no se puede seguir jugando, y que ya estamos hartos de ser la tercera Comunidad Autónoma que más impuestos paga del país ,de ser la región más inflacionista y la segunda de España con mayor deuda pública en relación con el PIB , 15.500 millones de euros, el 39% del PIB de Castilla-La Mancha, que se traduce en que cada 100 euros de riqueza, 39-40 euros van para pagar deuda “.



El parlamentario popular ha concluido afirmando “que hay que cambiar a Page, porque es un presidente acabado, sin ganas y que ya no sirve para llevar el rumbo de Castilla-La Mancha “.