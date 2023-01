La jueza ordena prisión provisional sin fianza para Dani Alves por una presunta violación en una discoteca de Barcelona

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 20 de enero de 2023 , 19:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La jueza instructora ha decretado el ingreso en prisión sin fianza para el exjugador del Barça Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una joven en los baños de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre



Según han informado fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante y ha enviado a prisión al futbolista.



Alves fue detenido este viernes por la Policía catalana después de que regresara a España desde México, donde reside actualmente al ser jugador en el Pumas, y se le tomó declaración en calidad de investigado en la comisaría barcelonesa de Les Corts, tras lo que ha sido condenado a prisión y ha ingresado en la cárcel de Brians 1.



Según informa 'El Periódico', la víctima declaró que el jugador la condujo hasta el baño de la discoteca Sutton, que allí le realizó tocamientos no consentidos, que la abofeteó, la tiró al suelo y que le obligó a hacerle una violación y que la violó. En este sentido, tal y como ha indicado Leo Álvarez en Más Vale Tarde, la joven se encontró con una amiga en la zona VIP de la discoteca, donde también se encontraba el jugador y, más tarde, se produjo la presunta violación.



Tras lo ocurrido, se activó un protocolo en la discoteca que consistió en aislar a la víctima y en la llegada de los Mossos a la sala, y en el traslado de la mujer a un hospital. Además, la joven entregó su ropa y le hicieron unos análisis.



Loreto Ochando cree que si se ha tardado tantos días en detener al exjugador del Barça es porque "hay una investigación policial brutal detrás antes de tomar cualquier tipo de decisión". "Si le han detenido, creo que es porque tienen bastante claro lo que hay", ha señalado la periodista.



"No es nada extraño que sucedan tantos días hasta que se produce la detención. De hecho, es habitual que una víctima preste declaración, impute una serie de hechos, y después se hacen las corroboraciones. Fiscalía ha tenido que poner por delante a su señoría indicios de criminalidad suficientes que permitan sustentar la posible autoría", ha explicado Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga.



Por su parte, Dani Alves ha negado en todo momento los hechos. El 5 de enero, el deportista aseguró en 'Y ahora Sonsoles' que estuvo "bailando y disfrutando" en la discoteca, pero "sin invadir el espacio de los demás". "Me lo estuve pasando bien, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, ni la conozco. Mi conciencia está muy tranquila. Yo nunca he invadido el espacio de nadie sin autorización. Yo puedo ser famoso, pero no tonto, y sé lo que se sufre y lo que pasa cuando se le acusa a uno de algo así", expresó en el programa. Pese a sus declaraciones, la Fiscalía y la jueza ha mandado al exjugador del Barça a prisión.