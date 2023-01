Aprobado el Presupuesto del Ayuntamiento de Cabanillas para el año 2023

martes 17 de enero de 2023 , 18:36h

Con 10 votos a favor (de los ediles de PSOE, Unidas Podemos y de la concejala no adscrita Almudena Sanz), 6 votos en contra (PP y Vox) y una abstención (de la nueva edil de Ciudadanos), el Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas ha aprobado este martes 17 de enero los Presupuestos Municipales del consistorio para este nuevo año 2023, unas cuentas que el Equipo de Gobierno ya presentó hace unos días, y que se elevan a casi 14 millones de euros (en concreto, 13.994.068’42), lo que supone un crecimiento presupuestario del 11% respecto a las cuentas del ejercicio anterior.

El Presupuesto 2023 se ha aprobado en una sesión plenaria de carácter ordinario que se extendió por espacio de hora y media, y en el que además de estas cuentas, se aprobó también de manera previa el trámite legal de fijar el «límite de gasto no financiero» para este año, que ha quedado determinado en 14.0005.623’28 euros. Este «límite de gasto no financiero» salió adelante con 15 votos a favor (PSOE, PP, Unidas Podemos y la edil no adscrita Almudena Sanz); una abstención (de la edil de Ciudadanos) y un único voto en contra, del concejal de Vox.

En la sesión, el alcalde, José García Salinas, defendió el proyecto de Presupuestos en nombre del Equipo de Gobierno: «Es un Presupuesto que recoge una nueva bajada del IBI, que en este 2023 queda fijado con un tipo impositivo del 0’44%; que se desarrolla sin ninguna deuda bancaria con ninguna entidad financiera, y que refleja unas cuentas enormemente saneadas, que nos está permitiendo desarrollar todas las inversiones que hemos realizado en los últimos años, y que continuarán más intensamente en este 2023», señalaba el primer edil. «Son unas cuentas saneadas, equilibradas y adaptadas a la realidad, y que responden a las necesidades de los vecinos y vecinas de la localidad», insistió también Salinas.

Además del Presupuesto, el Pleno ha aprobado por práctica unanimidad (todos a favor, a excepción de la edil de Ciudadanos, que se abstuvo porque se acababa de incorporar a la corporación) otros dos puntos de carácter económico. Por una lado, la devolución de un segundo aval depositado por la empresa «Mixer&Pack», tras un primer aval devuelto en un Pleno anterior. Y por otro, la rutinaria actualización, conforme a la subida del IPC, del canon que paga anualmente al Ayuntamiento la empresa que explota el Campo de Golf de la localidad, y que ha quedado fijado ahora en 15.763 euros.