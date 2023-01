Importantes efectos de la huelga de limpieza en Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo en su cuarto día, y con seguimiento masivo en el ámbito privado

viernes 13 de enero de 2023 , 12:37h

Son 15.000 personas, principalmente mujeres, las que han sido convocadas por los sindicatos UGT y CCOO a esta huelga, que llega a su cuarta jornada y que durará, en principio, 9 días.



Las trabajadoras de la Limpieza de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo tienen caducados sus convenios desde el 31 de diciembre de 2021. Estuvieron todo el año 2022 con las nóminas congeladas y reducidas por el escandaloso incremento del IPC y han tratado de negociar en multitud de ocasiones con la patronal unos salarios dignos que dejen de poner en riesgo su poder adquisitivo, pero la respuesta de la principal patronal, Aspel, ha sido siempre negativa.



El seguimiento de la huelga está siendo muy desigual debido a los desmesurados servicios mínimos decretados por la Administración Regional en multitud de centros de trabajo restringiendo el derecho a la huelga de las personas convocadas y limitando los sus efectos. Pero en el caso de los servicios donde estos servicios mínimos no llegan al 100 % y en todo el ámbito privado, los efectos de la huelga ya son muy significativos.



Así lo ha explicado Ana González, secretaria general de FeSMC Castilla-La Mancha

“Los efectos de los paros en las empresas privadas son más que notorios y evidentes. Empresas tan importantes como Bimbo o diferentes plataformas logísticas donde se hace complicado trabajar entre tanto plástico y cartonaje. Por no hablar del estado de los comedores y aseos que usan las personas trabajadoras de esos centros. Por desgracia no están siendo tan notorios donde se han decretado servicios mínimos desmesurados por parte de la administración”.



González ha incidido en que esta huelga es por derechos, salarios y dignidad de las personas trabajadoras del sector de limpieza, que se merecen un convenio digno que la patronal les está negando.

“Aspel, no puede bloquear de este modo los convenios, y menos con los beneficios obtenidos y haciendo caja incrementando su facturación y rentabilidad, reclamamos reconocimiento, dignidad y derechos para las trabajadoras de limpieza, un colectivo mayormente feminizado, que sufre una gran temporalidad y con salarios ínfimos”



La secretaria general de UGT FeSMC CLM ha advertido de que los paros continuarán hasta que la patronal ofrezca una propuesta justa y viable para los trabajadores y trabajadoras. “Las personas trabajadoras del sector de limpieza son esenciales hoy, mañana y siempre”.