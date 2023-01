El viernes se abre la exposición de pintura de Rafael Ramoino en la Sala Multiusos de Diputación de Guadalajara

miércoles 11 de enero de 2023 , 17:49h

Titulada “Tras la pandemia”, el próximo viernes 13 de enero, a partir de las 19:00 horas se abre en la Sala Multiusos de la Diputación de Guadalajara la exposición de pintura de Rafael Ramoino.



Guadalajareño de 66 años, arquitecto técnico de profesión, Ramoino se declara aficionado vocacional a la pintura al óleo, y cuando afirma lo de vocacional aclara que es “porque nunca he tomado clases de pintura y lo hago sólo por hobby e instintivamente, ya que no sé nada de técnicas pictóricas, composición o cualquier otra materia, que seguramente me serían muy útiles conocerlas para desarrollar mejor esta bonita actividad”. Confiesa que empezó a pintar hace más de 50 años pero que llevaba muchos años sin pintar hasta que hace tres en plena pandemia que como a mucha gente le obligó a encerrarse en casa “una buena amiga que conocía mi afición me dijo que por qué no volvía a pintar y así lo hice, por lo que llevo desde entonces pintando”.



Precisamente, la exposición es una pequeña muestra de su obra en estos años: Está compuesta por 34 óleos de pequeño formato pintados en este período con motivos monumentales de la provincia (fundamentalmente Atienza9 y otros con protagonismo de figuras femeninas, salvo uno de gran formato firmado en 1979 que perteneció a la madre del artista y otra obra iniciada años atrás y concluida en este periodo.



La exposición puede visitarse gratuitamente hasta el próximo 15 de octubre en los horarios habituales de la Sala: de lunes a sábados (excepto festivos) de 19 a 21 horas.