Irene Bodega presenta su libro «Caza al león» en Sigüenza

miércoles 04 de enero de 2023 , 06:52h

La escritora dio a conocer su novela en el marco del programa navideño de la Ciudad del Doncel. Unas celebraciones en las que se está combinando lo cultural, lo lúdico, lo tradicional, lo infantil y lo religioso.



La cultura es fundamental en Sigüenza. También en época navideña. El Ayuntamiento es consciente de esta circunstancia, por lo que se han incluido propuestas literarias en el marco de la programación navideña que han organizado este año. Gracias a ello, se ha podido acudir a la presentación de «Caza al león», el segundo libro de la joven escritora Irene Bodega, que forma parte de la saga «Sombras de un Imperio». La literata dio a conocer su trabajo en el centro social «El Torreón».



El evento cosechó un gran éxito. Consiguió reunir a decenas de personas, que escucharon –con atención– todas las explicaciones de Bodega. Posteriormente, se produjo interesante turno de preguntas, en el que la autora desveló alguno de los secretos de su proceso creativo. “Intento que mi escritura sea lo más lineal posible”, incidía. Fue tan buena la acogida, que –al día siguiente– la autora seguntina repitió un encuentro con los lectores, para poder firmar sus libros.



«Caza al león» es una novela de 534 páginas, publicada en 2022 por Círculo Rojo, en la que se relatan diversas aventuras de fantasía. “Las tensiones de una nueva guerra –la más duradera y feroz que haya conocido la historia jamás– azotan a los reinos del continente cuando se pone sobre la mesa el proyecto de una corona universal. Para algunos, esta idea desembocaría en un inexorable conflicto mundial. Sin embargo, para Lean se trata de un apetitoso objetivo”, aseguran desde la editorial.



A partir de este punto, se suceden los lances de los diferentes personajes de la trama. “La novela habla de un mundo fantástico, en el que hay una lucha por la consecución del poder, por alcanzar un trono que muchos ambicionan”, explica la autora, que apenas cuenta con 18 años. “El argumento no se centra tanto en las grandes figuras –como puedan ser los reyes–, sino en lo que sucede en las sombras”. De hecho, esta publicación forma parte de una saga –denominada «Sombras de un Imperio»– de la que «La última reina» fue el primer título, también escrito por Bodega.



En la actualidad, la escritora ya está trabajando en la tercera y cuarta parte de la saga. Sin embargo, reconoce que –a día de hoy– va más despacio, ya que, con su ingreso en la universidad –cursa el Grado en Historia–, las obligaciones académicas se han multiplicado. Pero promete que la continuación de «Caza al león» estará en las librerías antes de lo que pensamos. “A medida que voy creciendo y madurando, voy perfeccionando la escritura”, subraya.

“Irene es una mujer que no se rinde nunca. Es una perfeccionista, y por eso consigue los retos que se marca. Su carácter le impulsa a exigirse siempre lo máximo en todo lo que hace. Y eso es algo que le va a marcar como escritora. Tiene por delante un gran futuro. Como concejala de Cultura, le agradezco, además, su admiración por Sigüenza y su historia y que haya sido capaz de integrarla en sus creaciones literarias”, señala Ana Blasco, concejala de Cultura.



Irene Bodega



Las querencias literarias de Bodega afloraron cuando la autora apenas tenía 13 años. En ese momento, ya le encantaba leer y escribir. También le gustaba la historia y la mitología. “Todo ello fue un nudo de inspiración para crear mi propio mundo de fantasía y poderlo poner por escrito”, confirma.



Bajo este contexto, Sigüenza –localidad en la que vive– ha sido uno de los lugares que le ha inspirado para diseñar su literatura. “Es una maravilla y un lujo que puedas salir de casa y te topes con una arquitectura y unas calles –las seguntinas– que se encuentran rodeadas de historia”.



Pero, al mismo tiempo, la joven escritora también se ha basado en muchos personajes del pasado y en la mitología grecolatina para poder edificar la trama de sus novelas. No en vano, Irene Bodega es una persona muy observadora, que se fija en los detalles tanto del presente como del pasado. Y, de todos ellos, va tomando ideas para incorporar a sus libros.



Unas fiestas que no cesan



La presentación de «Caza al león» se ha encuadrado en el programa navideño de Sigüenza. Unas celebraciones que van a continuar los próximos días. Así, en este comienzo del 2023, los niños serán los protagonistas en la Ciudad del Doncel, gracias a que –durante el martes 3 y el miércoles 4– tendrán los talleres orientados a los más pequeños.



Pero no será hasta el jueves 5 cuando se desarrolle una de las propuestas más esperadas de estas fiestas. Se trata de la cabalgata de los Reyes Magos, que iniciará su singladura a las 17:15. “Comenzará en la estación de tren, haciendo un recorrido hasta la plaza Mayor, donde sus majestades recibirán a los niños y niñas de la ciudad”, confirma Ana Blasco, concejala de Cultura. Posteriormente, se realizará una degustación de chocolate y roscón.



Las Navidades seguntinas finalizarán el sábado, 7 de enero, con un festival de danza urbana, en «La Salamandra». Sin duda, se trata de un importante programa de actos, que se ha desarrollado desde el 3 de diciembre y que ha sido posible gracias a la organización del Ayuntamiento de la ciudad. En el mismo, han colaborado diferentes entidades, instituciones y asociaciones. Entre ellas, la Diputación de Guadalajara, Abriendo Camino, Bell’Arte, la Catedral de Sigüenza, la Red Auditorios de Castilla–La Mancha, la Rondalla Seguntina, la agrupación Musical Seguntina, Protección Civil, Cruz Roja y ACCEM.