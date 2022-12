VOX solicita un “ambicioso” programa de acompañamiento a las personas mayores de Guadalajara durante Navidad

jueves 22 de diciembre de 2022

El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara solicitará en el pleno de diciembre la elaboración de un programa especial de acompañamiento para las personas mayores de la ciudad en las fechas navideñas. Dentro de este plan de intervención, VOX pedirá que el Ayuntamiento realice un censo de personas mayores que viven solas, identificando por parte de los Servicios Sociales, a aquellas que desearían tener acompañamiento en estas fechas, además de establecer una red de solidaridad y ayuda con colectivos, fundaciones, vecinos y cualquier colectivo social para dar respuesta al acompañamiento a las personas mayores que viven una soledad no deseada.



Así lo ha anunciado el portavoz de VOX en el Consistorio de la capital, Antonio de Miguel en una rueda de prensa en la que, además ha resaltado que este programa de acompañamiento que sugiere VOX “debería ir más allá de lo que se está haciendo por parte de este Ayuntamiento”. Por ello, “desde VOX proponemos diseñar el programa ‘Una familia por Navidad’, donde cada persona mayor pueda ser acogida por una familia para evitar que estén solas estos días”.



Por otro lado, VOX propone otra iniciativa más “que consista en regalar un libro con una dedicatoria emotiva a cada uno de nuestros mayores, fomentando así hábitos saludables y culturales como es el hábito de la lectura, en estas fechas de Navidad y para todos los días del año”, ha matizado De Miguel.



Antonio de Miguel: “Que se sientan queridos y protegidos los 365 días del año”



El concejal portavoz de VOX en Guadalajara ha recordado lo “difícil que es imaginar pasar la Navidad solo. Sin embargo, hay personas para las que no hay otra opción. Por desgracia, en Guadalajara hay mayores para los que estas fechas son sinónimo de soledad, tristeza y añoranza. Una Navidad en soledad no debería ser vivida por ninguno de nuestros mayores ni por nadie, pero muchos de nuestros mayores no tienen la posibilidad de pasar estas fiestas acompañados por sus familiares. La soledad de nuestros mayores en Navidad es una sombra que planea sobre los hogares de muchos de ellos durante todo el año de manera rutinaria”.



La iniciativa ‘Contigo en Navidad’ que propone VOX como plan de acompañamiento a las personas mayores de Guadalajara “pretende combatir esa ausencia de afecto y atención, que puede resultar más peligrosa que la falta de un tratamiento médico adecuado”, según relata De Miguel, quien apostilla que “desde VOX creemos firmemente que hablar con ellos, acompañarlos y hacer que se sientan queridos y protegidos tiene que ser una constante los 365 días del año, y con especial sensibilidad en días tan señalados como los de la Navidad”.



“Por todo ello propondremos en este pleno un ambicioso plan en Guadalajara para luchar contra la soledad de nuestros mayores esta Navidad y las sucesivas, con el que pretendemos implicar a toda la sociedad guadalajareña y crear una red de voluntariado contra la soledad de nuestros mayores. Un programa para incentivar que salgan de sus casas o que reciban a otras personas, ya sean otros mayores con el mismo problema o voluntarios”, ha especificado el portavoz de VOX.



Antonio de Miguel ha señalado, además, que “una de las líneas de actuación de esta iniciativa es ampliar las actividades culturales, recreativas, deportivas y lúdicas dirigidas a los mayores porque el Ayuntamiento es la administración más próxima a todos nosotros, la que tiene más contacto con nuestros mayores y con los colectivos y sociedad civil guadalajareña. Por todo ello proponemos esta iniciativa ‘Contigo en Navidad’, para que toda persona mayor que esté sola y no pueda compartir estos días con su familia sienta un poco menos esa soledad y se sienta un poco más arropada”.