La Asociación de la Prensa critica que Pedro Sánchez NO aceptara preguntas en su "declaración institucional"

martes 20 de diciembre de 2022 , 19:59h

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aceptara preguntas en la comparecencia de este martes para realizar una «declaración institucional» tras la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar las enmiendas socialistas para reformar la elección de sus miembros.



Para la APM «el hecho de denominar a la comparecencia como ‘declaración institucional’ no puede ser una excusa para que los periodistas a quienes se convoca no puedan posteriormente realizar preguntas».



La principal asociación española de periodistas recuerda que son ya numerosas las veces que ha denunciado esta práctica, cada vez más extendida entre la clase política ya que «convierten a los informadores en meros altavoces de las manifestaciones de los políticos de distinto signo ideológico».



Por todo ello, recuerdan, como ya habían pedido con anterioridad que «sin preguntas en las ruedas de prensa o comparecencias ante los periodistas, NO debería haber cobertura informativa».