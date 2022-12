Núñez afirma que el martes Page escenificó un enfrentamiento pactado con Sánchez para el jueves votar con él modificar el delito de malversación

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 16 de diciembre de 2022 , 12:58h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que el martes, Emiliano García-Page escenificó “un enfrentamiento pactado” con Pedro Sánchez “buscando votos” y el jueves sus diputados nacionales en el Congreso votaron eliminar una parte del delito de malversación, como ya hicieron con la eliminación del delito de malversación, poniendo “en riesgo la unidad nacional, algo que los castellanomanchegos no vamos a permitir ni olvidar”.



Así lo ha indicado Núñez, en declaraciones a los medios en Puertollano (Ciudad Real), junto al coordinador general del PP, Elías Bendodo, el presidente del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, y el candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad, Miguel Ángel Ruiz.



El presidente regional del PP ha aseverado que el martes, Page buscó un titular nacional, algo que consiguió, por lo que le ha dado la “enhorabuena”, pero también ha preguntado “y ahora qué”. “¿Hoy está mejor España que el martes? ¿Ha mejorado el futuro de nuestro país desde el martes? ¿De qué servía lo del martes?”, ha cuestionado.



El único objetivo, ha criticado Núñez, era que Page “solo pensaba en votos y en vitar una derrota electoral segura en Castilla-La Mancha”, mientras que otros, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o los dirigentes del partido en Castilla-La Mancha “solo pensamos en España y en su futuro”, ya que “estamos defendiendo con uñas y dientes nuestro país y su unidad”.



El presidente del PP-CLM ha recordado que ayer, los diputados nacionales de Page, votaron eliminar una parte del delito de malversación para adaptarlo “al gusto del independentismo” y, hace unos días, estos mismos diputados, votaron eliminar el delito de sedición para que “si se quiere volver a cometer un golpe en Cataluña e intentar independizar una parte de España esto ya no sea delito”.



“¿Alguien puede pensar que Page no tiene capacidad de influir en sus diputados nacionales?”, ha preguntado, al tiempo que ha recordado que su secretario de Organización y mano derecha en el partido es diputado nacional.



Núñez ha asegurado que Page, con su búsqueda de votos “a la desesperada, ya no engaña a nadie”. “Le digo al conjunto de los castellanomanehgos que, unidos, lo pararemos y que unidos defenderemos a España” porque los ciudadanos “ya no aguantan más” y “no entienden que el socialismo esté traicionando a España y rindiéndose al independentismo”.



MIGUEL ÁNGEL RUIZ, FUTURO ALCALDE DE PUERTOLLANO



De otro lado, el presidente regional del PP ha indicado que Miguel Ángel Ruiz es una persona “inteligente, trabajadora, representativa de Puertollano y que conoce la ciudad y sus necesidades”, algo que ha demostrado con su trabajo en la iniciativa privada, así como presidente de la Federación de Empresarios de la Comarca de Puertollano (FEPU).



“Miguel Ángel ha demostrado que se pueden hacer propuestas valientes para Puertollano, por lo que quiero agradecerle que de este paso y me permita proponer su nombre para encabezar la candidatura a la Alcaldía”, ha destacado.



Por último, Núñez ha defendido que está “convencido” de que en mayo Puertollano tendrá un alcalde del PP y que este será Miguel Ángel Ruiz. “Estoy absolutamente convencido de que en unos meses volveremos por aquí y la mano en la Alcaldía de Miguel Ángel y del PP se va a notar porque daremos a Puertollano ese dinamismo, fortaleza, capacidad de innovación y buena gestión que tiene que permitir que la ciudad sea vanguardia regional y que lidere el crecimiento de Castilla-La Mancha”.