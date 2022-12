Podemos exige a Page que abandone su “obsesión” por Cataluña y resuelva los “graves problemas” de la sanidad pública de Castilla-La Mancha

Considera que “las malas condiciones laborales del personal de la sanidad pública redundan en los problemas de atención primaria, en las largas listas de espera y en la pérdida de calidad de este servicio público esencial”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 15 de diciembre de 2022 , 18:31h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Podemos CLM ha respaldado las concentraciones y la huelga del personal de la sanidad pública de Castilla-La Mancha de este jueves en la región. José Luis García Gascón, candidato a la presidencia de la junta y coordinador autonómico de la formación morada, se ha sumado, concretamente, a la concentración que ha tenido lugar a las puertas del Hospital General Universitario de Toledo. Desde allí ha exigido a Page que abandone su “obsesión” por Cataluña y se centre resolver los “graves problemas” de la sanidad pública de la región, ya que “esto es lo que a la ciudadanía castellanomanchega le afecta y le importa de verdad”.



En este sentido, Gascón le ha recordado a Page que “es presidente de una región que se llama Castilla-La Mancha y tiene al personal de la sanidad pública manifestándose y en huelga, por su mala gestión, mientras trata de desviar la atención hacia debates de otros territorios como Cataluña”. El candidato, además, ha valorado que “si Page no está dispuesto a centrarse en mejorar esta región y abordar sus problemas reales, puede empadronarse en Cataluña y presentarse allí si lo prefiere”.



Podemos CLM se ha sumado por tanto a la convocatoria de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Negociación de Instituciones Sanitarias del Sescam (Satse, CEMS, CSIF, Usicam, USAE, UGT y CCOO). José Luis García Gascón ha dicho sobre la recuperación de la carrera profesional que “Page actúe de inmediato y abandone las promesas largamente incumplidas”. A su juicio, estas condiciones producen “desaliento” y “provocan que las y los profesionales no quieran quedarse en la sanidad pública regional para marcharse a otras comunidades donde se les trate mejor y se reconozca su trabajo”.



Por otra parte, Gascón ha lamentado que, según han denunciado los sindicatos, la gerencia del Hospital General Universitario de Toledo “ha dado la orden a la seguridad del centro de quitar en reiteradas ocasiones los carteles en los que se anunciaba la concentración y la huelga”. Asimismo, “han tratado de impedir que el personal que no hacía huelga, pero quería apoyar la concentración, bajara en sus 30 minutos de descanso a las puertas del hospital”. Gascón ha calificado “esta actitud intolerable de la gerencia, al servicio de Page”, como “un ataque a los derechos fundamentales mediante la utilización de medidas coercitivas”.



“Se avecinan un invierno y una primavera calientes en defensa de la sanidad”



Podemos CLM ha recordado que hace justo un mes avisaron de que “el estado de la sanidad en la región está despertando el mismo malestar que ha sacado a la gente a la calle en Madrid”, alegando que “Page privatiza servicios, profundiza en los recortes iniciados por Cospedal en lugar de revertirlos y tiene la atención primaria desbordada a las puertas del invierno”. Por ello, han añadido ahora que “se avecinan un invierno y una primavera calientes en defensa de la sanidad pública regional”. El candidato de la formación a la presidencia de la Junta considera, además, que “las malas condiciones laborales del personal de la sanidad pública redundan en los problemas de atención primaria, en las largas listas de espera y en la pérdida de calidad de este servicio público esencial”.



El partido ha vuelto a poner encima de la mesa la iniciativa parlamentaria que presentó en las Cortes de Castilla-La Mancha en junio de 2021 para “dignificar” el trabajo del personal sanitario en la región. Entre las “reivindicaciones históricas” que solicitaba Podemos CLM en la proposición no de ley (PNL) se recogían el refuerzo de plantillas mejorando los servicios y reduciendo listas de espera, la mejora de la seguridad del personal sanitario, instalando botones del pánico y revisando planes de prevención de riesgos laborales o la actualización las bolsas de trabajo del Sescam. También pedían revisar los criterios de sanción por rechazo de llamamientos por conciliación familiar, el llamamiento del personal siguiendo el orden de la bolsa según los principios de transparencia, igualdad, mérito, capacidad y competencia; reducir el abuso de temporalidad y concatenación de contratos cortos y recuperar la carrera profesional antes de diciembre de 2021 equiparando salarialmente a quienes no cobran ese complemento.