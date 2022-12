Quer se prepara para vivir las primeras navidades sin pandemia en tres años

jueves 08 de diciembre de 2022 , 11:47h

Quer se prepara para vivir las primeras navidades sin pandemia de los últimos tres años. El Ayuntamiento de Quer ha preparado un programa sencillo, pensado para toda la familia, en el que no falta ni uno solo de los clásicos de la Navidad setera.



En primer lugar, el encendido navideño de este año se retrasa hasta el próximo día 17 de diciembre, con el fin de amoldarse a los tiempos de ahorro y de eficiencia energética que nos corresponden.



El programa de Navidad arranca el día 15 de diciembre. Ese día se representará la obra de teatro “Navidades por el mundo”, en el local de la Plaza Mayor, dando así cabida también a los actos culturales en el mismo. El espectáculo lo organiza la Biblioteca Municipal de Quer, y dará comienzo a partir de las 17:30 horas.



El día 17 de diciembre, repetirá en 2022 la iniciativa del mercadillo navideño que se promovió en el año 2021.



Todos aquellos comerciantes o artesanos seteros o de la comarca, que quieran participar, deben comunicarlo en el Ayuntamiento (949 27 00 89) antes del día 12 de diciembre próximo. Y tendrá lugar el encendido navideño, con la actuación del coro de Quer, Alma de Azahar. De nuevo habrá una representación teatral para toda la familia, producida por la asociación ACMAQ, con la representación de la obra “Las estrellas que rebotan”.



El día 18 de diciembre, en el Polideportivo de La Dehesa, está prevista la celebración de la Quedada de Pádel que organiza el Club de Pádel de Quer cada Navidad.



Para el día 22 de diciembre, en el Local de la Plaza Mayor, el tradicional resorteo se ha convertido en un gran evento solidario, en el que la entrada será la de 1 kg o 1 litro de alimentos no perecederos que se repartirán entre las familias en la cercanía que lo necesitan. Además, por primera vez, Papá Noel ha comunicado al ayuntamiento que va a instalar un buzón, ese día para que los niños seteros puedan depositar en él sus cartas. La tarde la van a amenizar los chicos de La Garita, con la colaboración de nuestros niños locutores de la Generación Z que se están formando con ellos. El evento contará con Servicio de Barra Solidaria, para el viaje de fin de curso de Sexto de Primaria del CEIP Villa de Quer.



El último día del año, los niños podrán disfrutar de las pre-uvas infantiles, como viene siendo habitual en los últimos años, que se acompañarán de talleres infantiles. Y, como sucede con Papá Noel, también los Reyes Magos han anunciado que van a traer un buzón para que los niños seteros les hagan saber sus deseos.



Por último, el día 5 de enero, vuelve la Cabalgata de Reyes a su formato habitual, con recorrido prestablecido, en el que los Reyes Magos entregarán sus regalos en el local de la Plaza Mayor a todos los niños inscritos. De hecho, ya está abierto el plazo de inscripción para que los seteros puedan reservar su detalle. El precio para los empadronados es de 3 euros, y para los no empadronados, de 6 euros.



“Volvemos a la normalidad de la Navidad, recuperando todos los clásicos de la Navidad setera. Esperamos una gran participación en todos los actos previstos, y también una gran colaboración”, señala Gema Cañones, concejala de Festejos de Quer.



