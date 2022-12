Las temperaturas estarán este viernes en Atienza entre -3°C y 6°C, el cielo estará parcialmente nuboso, el viento será flojo con una velocidad de 9 km/h y de dirección suroeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Notable descenso de las temperaturas este viernes en Guadalajara bajando el mercurio en la capital a los 0ºC

El tiempo en Guadalajara para este viernes es de 0ºC de mínima y 10ºC de máxima con el cielo estará parcialmente nuboso. El viento será flojo con una velocidad de 7 km/h y de dirección nordeste

viernes 02 de diciembre de 2022 , 07:16h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielo nuboso en Albacete y poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el resto disminuyendo a mediodía a poco nuboso en el nordeste y desde el final de la tarde en el resto de la Comunidad.



Probables brumas y nieblas matinales en las zonas de montaña, con precipitaciones débiles en el tercio sur de Albacete que podrían extenderse de forma dispersa al resto de la mitad sur de esa provincia y que cesan a mediodía. La cota de nieve oscilará en torno a 1.700 metros bajando a 1.500.



Las temperaturas mínimas, que en muchos puntos se esperan al final del día, se mantendrán sin cambios o en ligero descenso que será más acusado en el sureste. Temperaturas máximas con pocos cambios en el tercio oriental y sur de Albacete y en descenso en el resto.



Habrá heladas débiles en el nordeste, más intensas en zonas de montaña, y aisladas en el tercio oeste de Albacete. Soplarán vientos flojos de componente este, con intervalos más intensos en el sureste albaceteño durante las horas centrales.



Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 12ºC en Albacete, 3 y 12ºC en Ciudad Real, -1 y 12ºC en Cuenca, 0 y 10ºC en Guadalajara y entre 3 y 12ºC en Toledo.



El tiempo para el puente de la Inmaculada.-



El Puente de la Inmaculada es siempre muy esperado en España, y más este año 2022, que los dos festivos, el 6 y 8 de diciembre, caen en martes y jueves. Como será un puente muy largo, muchas personas aprovecharán para hacer hacer alguna escapada a algún lugar del país para desconectar. Pero, ¿qué tiempo hará el puente de diciembre?

La entrada en escena de varias borrascas atlánticas a partir del domingo traerán vientos más templados y húmedos. Provocarán, por lo tanto, una subida de las temperaturas y, sobre todo, llevarán lluvias a buena parte de España, con mayor intensidad en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, todo el entorno del sistema Central y la zona centro. Con el paso de los días, las precipitaciones regarán prácticamente casi todo el país, además de nieve en las montañas, ha explicado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia de Meteorología (Aemet).



Durante este fin de semana, las temperaturas mínimas continuarán bajando por la llegada de aire más frío procedente de latitudes altas y la presencia de cielos poco nubosos en amplias zonas del interior. De nuevo, el Pirineo alcanzará temperaturas mínimas en algunas localidades de hasta -8 ºC y de -4 a -6 ºC en amplias zonas de la Meseta Norte y paramos del centro peninsular, con heladas generalizadas, pero más débiles, en puntos de la mitad norte oriental y resto del centro y mitad norte. Por el día también habrá tiempo frío, con algunas capitales de provincia como Burgos, Soria o Vitoria que no pasarán de 5 ºC y menos de 10 ºC en buena parte del centro y norte de la península.



En cuanto a las precipitaciones, el sábado lloverá en puntos del Mediterráneo y Baleares, con posibilidad de que las lluvias sean localmente fuertes, pero con tendencia a remitir por la tarde. También podría llover débilmente en otros puntos de la mitad de este y el Cantábrico. La cota de nieve estará en torno a 1.000 a 1.200 metros. A partir del domingo por la noche y lunes, comienzo de la semana con festivos, llegará la primera borrasca atlántica de los próximos días. En Baleares, Pirineos y Cantábrico podría llover algo de madrugada, pero con tendencia a remitir, mientras que las precipitaciones irán ganando terreno en Andalucía occidental. Las lluvias se extenderán a lo largo del día a Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, zona centro y quizás también al entorno del Sistema Central.



El lunes, las precipitaciones se irán generalizando por la mitad occidental peninsular, de manera que regarán sobre todo el oeste de Andalucía, Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha, el entorno al Sistema Central y otras áreas de la zona centro. Durante el martes, día de la Constitución, y el miércoles, las lluvias podrían llegar a más zonas de las mitades norte y este de la península, aunque es poco probable que lleguen a alcanzar el Mediterráneo. “Esta situación de lluvias y ambiente inestable, en general, probablemente continúe durante la segunda mitad de la próxima semana, aunque tendremos que irlo confirmando y e ir acotando un poco las zonas donde más va a llover”, concretó Del Campo.



Dado el carácter templado y húmedo de las masas de aire que enviarán las borrascas, las temperaturas subirán e irán desapareciendo las heladas durante la primera mitad de la próxima semana, aunque podría haber un nuevo descenso térmico en la segunda mitad. La cota de nieve también bajaría en la segunda mitad de la semana, de manera que no se puede descartar por completo que entonces haya nevadas en zonas llanas de la mitad norte, no solo en las montañas.