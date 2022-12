#LaMediaDeGuada promete sorpresas en su XXIII edición

jueves 01 de diciembre de 2022

El Club Atletismo La Esperanza ha presentado hoy el cartel y la camiseta de la XXIII Media de Guada y 11 KM Witzenmann. Ambos elementos gráficos han sido concebidos como un homenaje a las mujeres deportistas en particular y a los atletas populares, muy presentes el mundo del atletismo a día de hoy. El cartel muestra la imagen de Carmen, Eva y Elena, tres mujeres que corren a diario por las calles de Guadalajara y que simbolizan el protagonismo progresivo de las mujeres en el deporte en nuestra ciudad. La presentación se ha producido esta mañana en el Hotel Pax y la organización de la prueba ha estado arropada por representantes del Ayuntamiento de Guadalajara y por sus patrocinadores principales.



El presidente del club, Javier Cañadillas, ha recordado que #LaMediaDeGuada surge de un club humilde, el Club Atletismo La Esperanza y ha puesto en valor el trabajo del equipo organizador: “somos un club modesto, pero hacemos las cosas lo mejor posible para que todo salga bien. Estamos por encima de 1.000 participantes y eso es gracias a patrocinadores como los que hoy nos acompañan en esta presentación, especialmente el Ayuntamiento de Guadalajara”. Javier Cañadillas no ha querido desvelar la que será una de las grandes sorpresas de la prueba: “os aseguro que va a haber una novedad que va a gustar mucho a la gente de Guadalajara y que revelaremos más adelante, tenemos muchas sorpresas preparadas para esta edición”.



El alcalde de la ciudad, Alberto Rojo, ha alabado el esfuerzo organizativo de La Media de Guada: “me emociona la organización de La Media Maratón de esta ciudad. Es una cita muy importante para nosotros ya que más de un 80% de los inscritos son de la ciudad. Se trata de una prueba hecha por y para Guadalajara pero también hospitalaria, ya que recibe corredores de 15 países y 30 provincias”. En este contexto, el alcalde ha recordado que el convenio anual con el Club Atletismo La Esperanza asciende a 12.000€, además del apoyo logístico que ofrece el día de la prueba.



El máximo representante de Witzenmann en Guadalajara, Rafael Merinero, ha expresado su satisfacción por dos motivos: “por un lado esta carrera simboliza la salida de la pandemia, una época difícil para todos. Por otro lado, estoy contento porque nuestro logo esté en el cartel. Se puede interpretar como una aportación económica, pero no solo es eso. Witzenmann aporta sobre todo capital humano a la carrera a tres niveles: el equipo directivo está involucrado, muchos empleados corren y algunos están en la organización de la prueba y además hay muchos voluntarios de nuestra empresa. La satisfacción y el orgullo es triple.



El director provincial de Ibercaja Guadalajara, José Antonio Pascual, ha recordado que esta entidad financiera colabora desde hace años con La Media Maratón de Guadalajara: “este patrocinio es una manera de implicarnos con la ciudad. Es la prueba más relevante de Guadalajara y para nosotros es un orgullo estar y contar con el Club de Atletismo La Esperanza. Seguiremos colaborando y aportando capital humano, con algunos de nuestros trabajadores compitiendo.”



Por parte de Coca Cola ha intervenido José Antonio Camacho, Gestor de Comunicación y Relaciones Externas, quien ha resaltado la parte humana de esta carrera: “La Media de Guada es especial porque está hecho desde el cariño, buscan calidad respecto a cantidad y en Coca-Cola estamos alineados con este planteamiento. Para nosotros es un orgullo que Guadalajara cuente con nosotros para este evento”.



En la mesa también estaban representado Motorsan Audi, a través de su manager, Leticia San Andrés, el Colegio de Mediadores de Seguros, con su presidente Jesús Ángel Santos.