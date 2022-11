CSIF Guadalajara denuncia la falta de ordenanzas y personal administrativo en centros educativos de la provincia

REDACCION

miércoles 30 de noviembre de 2022

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la falta de ordenanzas y personal administrativo en centros educativos de la provincia, lo que está provocando problemas en el funcionamiento diario y sobrecarga laboral en el resto de trabajadores.



En detalle, CSIF lamenta la falta de dos ordenanzas en el IES Campiña Alta de El Casar, otros dos en el IES Carmen Burgos de Seguí de Alovera y otro en el IES Clara Campoamor de Yunquera de Henares. Asimismo, falta un administrativo en el IES Buero Vallejo de Guadalajara y otro en el IES Carmen Burgos de Seguí de Alovera.



El presidente del Sector de Administración General de la Comunidad Autónoma de CSIF Castilla-La Mancha, Joaquín Sánchez, explica que “la Consejería de Educación no está actuando en la cobertura de bajas, pero estamos hablando de no sólo no se cubren, sino que incluso hay plazas que no están dotadas económicamente y por tanto no se adjudican”.



Esta situación provoca “caos” en los centros educativos. Así, los docentes son los que tienen que realizar las funciones de los ordenanzas, entre ellas el control de salidas y entradas al recinto, y también del personal administrativo, lo que aumenta aún más, si cabe, la burocracia desbordante.



Esta falta de personal laboral se extiende a otros colectivos, como Personal de Limpieza y Servicios Domésticos, auxiliares técnicos educativos, personal de cocina… “urgimos a la Consejería de Educación a tomar medidas urgentes”, concluye Sánchez.