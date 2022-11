Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial del SESCAM han acudido hoy al Palacio de Fuensalida en Toledo para hacer entrega de más de 21.000 firmas pidiendo la reanudación de la Carrera Profesional en CLM

jueves 24 de noviembre de 2022 , 12:27h

Los 7 sindicatos con representación en la Mesa Sectorial (SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE, CCOO y UGT) han acudido hoy a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha y lugar de celebración de los plenos del Consejo de Gobierno, para entregar más de 21.000 firmas que reclaman a los máximos mandatarios del gobierno regional, con Emiliano García Page a la cabeza, que se sienten a negociar un acuerdo que permita reanudar ya las convocatorias de Carrera Profesional en el SESCAM.



Para los sindicatos es algo que merecen la totalidad de profesionales del SESCAM y que ya reconocen el resto de servicios de salud, todos, menos el castellano manchego



Están cansados de esperas, de promesas, de anuncios, de que no se deje de hablar en las Cortes Regionales del tema según convenga y siempre con fines electoralistas. Pero sin haber llegado a día de hoy a ningún acuerdo con los representantes de los trabajadores.



El Proyecto de Ley de presupuestos generales de Castilla la Mancha para 2023, actualmente en trámite parlamentario, no incluye partida presupuestaria suficiente para garantizar este derecho, es más, en las memorias adjuntas figura expresamente que durante el ejercicio 2023 no se procederá a reconocimiento de nuevos grados de Carrera Profesional por su vía ordinaria. A quien están intentando engañar ahora, a los profesionales del SESCAM, y sus representantes, desde luego ya no les van a engañar más.



Ya nos les valen los anuncios, solo los hechos palpables. Unos pusieron los recortes y otros los mantienen; unos publicaron una ley injusta en 2012 que paralizaba este sistema y otros prometieron ponerle fin en 2015 y 2019, pero no lo han hecho aún.



En octubre de 2021, el Sescam se comprometió a alcanzar un acuerdo riguroso, equilibrado y viable con la correspondiente dotación presupuestaria para el año 2023. El 8 de marzo de 2022 se celebró la última reunión donde se planteaba el inicio de la carrera profesional por su vía ordinaria en 2027; y desde entonces nada saben.



Se movilizaron en abril, mayo y junio, en el SESCAM, en la Consejería, en los Hospitales de Castilla la Mancha, hoy hacen una primera entrega de más de 21.000 firmas recogidas por y entre los profesionales del SESCAM, firmar que van a seguir recogiendo; y advierten que no van a parar, hasta conseguir la recuperación de aquello a lo que consideran tienen derecho.



Lo quieren YA, y lo quieren para todo el personal, ya sea fijo o temporal, y por ello mantienen la convocatoria de una huelga parcial de 2 horas el próximo día 15 de diciembre, sin descartar la realización de otras acciones. Nos vamos a convertir en “su sombra”, advierten.



Ahora es la Administración la que tiene que mover ficha, tienen un compromiso con sus propios trabajadores, que esperan no se vea frustrado después de tantos anuncios.