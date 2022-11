El colegio Marista Champagnat de Guadalajara presenta su proyecto digital en el SIMO EDUCACION

miércoles 23 de noviembre de 2022 , 10:04h

SIMO EDUCACIÓN, Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, está celebrando esta nueva edición del 22 al 24 de noviembre de 2022. Organizado por IFEMA MADRID, SIMO EDUCACIÓN reúne anualmente a las marcas líderes en tecnología y contenidos digitales para la enseñanza en el evento de referencia tecnológica para los profesionales de la actividad docente. El Salón muestra una importante perspectiva de las herramientas y soluciones tecnológicas de vanguardia al servicio de la innovación educativa, así como para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la gestión de centros de enseñanza.



Ayer, 22 de noviembre, el colegio marista Champagnat presentó su Proyecto digital en este Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa. Microsoft eligió a este centro de la ciudad de Guadalajara, por ser referente en nuestro país en el modelo de implantación de un Plan digital y en la utilización en el aula de las herramientas del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) Microsoft Office 365. A través de Dª Silvia Cisneros Cisneros, coordinadora de Secundaria y miembro del Equipo TIC, el colegio presentó ante este auditorio de profesionales de la educación, el camino recorrido por el centro en los últimos años para la implementación del proyecto.



La implantación del Proyecto Digital del colegio marista Champagnat comienza en el curso 2019-2020 donde el centro, a través de su Plan Estratégico, define la necesidad de promover el empleo de metodologías, estrategias y recursos educativos que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje y la educación integral de nuestros alumnos. De esta manera, el Plan es fruto de un importante proceso de reflexión y una implantación progresiva centrada en la evaluación de la competencia digital de alumnado y profesorado; el estudio de los recursos tecnológicos en el contexto escolar y familiar y la formación progresiva en competencia digital docente de los educadores.



Teniendo como referencia el Marco Europeo DigCompEdu, donde la prioridad es el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento, el centro ha implantado este curso el proyecto One to One, que hemos comenzado a implantar progresivamente desde 4º de Primaria, el proyecto de Tablets en la etapa de Infantil y el programa de Robótica educativa desde 1º de Primaria a 4º de la ESO. Todos estos cambios afectan al organigrama del centro, al rol del docente, al trabajo desde entorno virtual de aprendizaje y a la metodología empleada en el aula. A pesar de su corto recorrido, ya se pueden apreciar los beneficios en el alumnado como el aprendizaje personalizado y autónomo; la mejora en la atención, motivación, creatividad del alumno; la conexión entre alumnado, familias y profesorado y la implantación del modelo de la clase invertida y nuevas posibilidades en el proceso de evaluación competencial.