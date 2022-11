Se concentran en Guadalajara para denunciar 'abusos' de la Inspección Médica

martes 08 de noviembre de 2022 , 20:02h

Más de un centenar de personas se han concentrado este martes en Guadalajara, frente al edificio del Sescam que alberga el servicio provincial de la Inspección Médica (IM), para expresar el "extendido y creciente malestar ciudadano" por la actuación de este servicio en su responsabilidad de controlar las situaciones de baja por incapacidad temporal.



La concentración, convocada por CCOO-Guadalajara, la Agrupación de Personas afectadas por la Inspección Médica de Guadalajara y la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT-Guadalajara, tenía por lema 'Basta de abusos Inspección de Trabajo' y el objetivo de denunciar el "bloqueo sistemático" de las bajas por parte la Inspección y la emisión de altas "contra el criterio de los profesionales médicos y sin revisar ni los informes sanitarios ni a las propias personas a las que se les ordena reincorporarse a sus puestos de trabajo", según ha informado CCOO en nota de prensa.Ç



El secretario general de CCOO en Guadalajara, Javier Morales, ha querido dejar claro que su sindicato no está "en contra de que se persiga el fraude", pero ha advertido de que "lo que está ocurriendo es una presunción sistemática de fraude".



"No puede ser que, de manera casi automática, en la Inspección Médica de Guadalajara considere que hay fraude y se den altas incluso sin haber valorado a la persona en concreto. Tenemos decenas de testimonios y nos hacemos eco de ellos, por eso estamos hoy aquí, según los cuales las personas de baja llegan aquí a la Inspección y directamente, según entran por la puerta, ya se está dando al ordenador para imprimir el alta sin hacer un mayor análisis de los informes médicos ni nada", ha explicado Morales.



También ha querido aclarar que esta no es "una concentración contra los profesionales sanitarios" sino "todo lo contrario", ya que acuden a denunciar que "aún contra el criterio médico de los profesionales de la Atención Primaria e incluso de los especialistas para dar bajas a las personas cuando tienen una situación de incapacidad, desde la Inspección Médica de Guadalajara sistemáticamente se les bloquea la baja, incluso contra el criterio de los especialistas del Sistema Nacional de Salud".



"Esta es una situación que, además, con el nivel de siniestralidad que tenemos en Guadalajara, es especialmente sangrante, porque aquí entendemos que llegan a la Inspección Médica muchas bajas que son por contingencias comunes, pero los sindicatos estamos advirtiendo que eso puede no ser así. Y desde nuestro punto de vista habría que investigar eso más, no estar tanto a perseguir a gente que tenga una baja sino también vigilar, en aras a defender las arcas públicas, qué accidentes o qué bajas tienen en verdad un motivo profesional. Para eso entendemos que también tendría que estar la Inspección y no sabemos si es por carencia de medios o por qué, pero eso no se está produciendo", ha protestado.