Suspenso rotundo de los ciudadanos españoles a la gestión sanitaria de gobiernos y partidos tras la pandemia del Covid-19

Encuesta ciudadana sobre la situación, problemas y necesidades de nuestra Sanidad Pública tras la crisis sanitaria del Covid-19

lunes 07 de noviembre de 2022 , 13:55h

El conjunto de la sociedad de nuestro país tiene una opinión muy clara sobre la gestión sanitaria de gobiernos y partidos políticos tras la pandemia del Covid-19. Con un 3,5 de media sobre 10, las personas encuestadas por el Sindicato de Enfermería, SATSE, suspenden su actuación en los últimos meses y ocho de cada 10 ciudadanos creen que no se están cumpliendo los compromisos adquiridos durante la pandemia para mejorar la Sanidad Pública.



Así se concluye del estudio realizado para SATSE por IO Investigación, empresa especializada en investigación y análisis estadísticos, en base a la encuesta realizada en el mes de octubre a más de 2.000 personas en todas las comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla.



En la rueda de prensa de presentación de la encuesta, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, destacó que, al igual que las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, el conjunto de la ciudadanía está muy preocupada por la situación de abandono y precariedad que sufre nuestra Sanidad Pública, así como por el claro desinterés de gobiernos y partidos políticos por mejorar la atención sanitaria y cuidados que se deben prestar a más de 47 millones de personas.



“A nuestros dirigentes públicos y políticos solo les preocupa, tras la pandemia del Covid-19, lo que genera titulares de prensa, y la Sanidad ya no les interesa a pesar de que nuestro sistema sanitario está sufriendo desde hace años una lenta agonía que provoca enormes listas de espera, déficit de profesionales o saturación y colapsos en los centros, entre otros graves problemas”, apuntó el presidente de SATSE.



Al respecto, la encuesta concluye que ocho de cada 10 ciudadanos (86,32%) creen que no se están cumpliendo los compromisos adquiridos por gobiernos y partidos políticos durante la pandemia para mejorar nuestra Sanidad Pública. Asimismo, las personas consultadas suspenden, con un 3,59 de media, la gestión sanitaria que están realizando después de la pandemia del Covid-19.



De otro lado, cerca de la mitad de los españoles (47,73%) considera que la Sanidad Pública de nuestro país ha empeorado tras la pandemia del Covid-19, y las personas consultadas puntúan con un 5,37 sobre 10 la atención sanitaria que reciben en la actualidad. Asimismo, ocho de cada diez personas (82,03%) afirma que la Sanidad Pública de nuestro país no cuenta con la financiación económica suficiente.



Problemas



En lo que respecta a los principales problemas que, en su opinión, sufre la Sanidad Pública de nuestro país, las personas encuestadas destacan las listas de espera (70,54%), la falta de profesionales sanitarios (59,21%) y la saturación/masificación en los centros sanitarios (53,77%). Otras graves deficiencias que también señalan son el escaso tiempo que pueden dedican los profesionales sanitarios a atender a sus pacientes (36,15%) y el cierre de unidades y servicios (32,5%).



La atención no presencial por parte de los profesionales sanitarios también se subraya como uno de los principales problemas (24,76 %). Al respecto, cerca de un 65% de los españoles cree que no supone una mejora para la Sanidad Pública que los médicos atiendan por teléfono en lugar de hacerlo de manera presencial en la consulta.



En cuanto a la percepción ciudadana sobre la situación de los profesionales de Enfermería y Fisioterapia, 8 de cada 10 ciudadanos (83,72%) cree que no hay suficientes enfermeras para garantizar una buena atención sanitaria y cuidados. Un porcentaje muy similar al de los fisioterapeutas, porque también ocho de cada diez personas tienen la misma opinión (86,52%).



Por último, el presidente de SATSE afirmó que los resultados de la encuesta dan la razón al Sindicato en la estrategia iniciada hace ya meses de reclamar, tanto en las calles, con concentraciones y manifestaciones, como en las mesas y órganos de negociación, que se priorice realmente la Sanidad Pública y se destinen todos los recursos y medios necesarios.



“SATSE trabajará con firmeza y determinación, y sin escatimar esfuerzos y recursos, para evitar que la Sanidad Pública y sus profesionales continúen en el último puesto de la lista de prioridades de gobiernos y partidos, y, especialmente, teniendo en cuenta que nos encontramos en vísperas de nuevas elecciones municipales y autonómicas y, posteriormente, de unos comicios generales”, concluyó.