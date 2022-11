Los transportistas convocan una HUELGA NACIONAL INDEFINIDA a partir del lunes, 14 de noviembre

La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte ha anunciado este lunes en una rueda de prensa los resultados de las votaciones de las asambleas provinciales, que, con un 86 % de los votos, han acordado secundar la iniciativa

lunes 07 de noviembre de 2022 , 13:25h

Los transportistas convocan una huelga nacional indefinida a partir del 14 de noviembre a partir de las 00:00 horas. Explican que tras el diálogo y negociación con el Gobierno no han obtenido un resultado que dé lugar a que la ley del coste dé un resultado esperado. Denuncian que siete meses después se vuelven a encontrar con que no se respeta precio de coste transportistas.



Así lo ha anunciado la junta directiva de la Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte. Buscan que los transportistas y camioneros no trabajen por debajo de los costes reales de producción. Destacan con contundencia que "es una tomadura de pelo a la sociedad y a los transportistas" que no se respete el coste. "De nada vale hacer una ley si no se controla y no se tiene la voluntad de que se dé solución", remarcan.



Esta plataforma de transportistas de mercancías por carretera -autónomos en su mayoría- ya organizó el pasado marzo una huelga que se mantuvo durante 20 días. Paros que provocaron problemas en las cadenas de suministro que afectaron a buena parte del territorio nacional.



En las votaciones sobre convocar nuevos paros, el 'sí' ha salido con un 86% de los votos frente al 12% del 'no' y al 2% de las abstenciones. Apelan a la "responsabilidad del Gobierno". Explican que "tienen toda esta semana para" evitar el cese de la actividad. La convocatoria llega en plena campaña de 'Black Friday' y Navidad.