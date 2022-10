Presentado la cuarta edición de la competición de robótica y desafío steam en Guadalajara

viernes 28 de octubre de 2022 , 17:25h

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), ha presentado la cuarta edición de la competición de robótica y desafío steam en la que participarán, a lo largo de seis meses, 18 centros educativos de toda la provincia, lo que supone el trabajo de 360 alumnos.



La IV edición de la competición de robótica-Botschallenges cuenta con la colaboración de los patronos del CEEI Guadalajara, Ayuntamiento de Guadalajara, Diputación provincial de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y APETI, así como con DosPZ, Flexbot,

El hormiguero, EBN, Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes, Cervantes Robotics y Susana Abad Coaching. Además de contar con la co-financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Fondo Europeo de desarrollo regional “una manera de hacer Europa”,



Una competición a través de la cual los participantes de los centros:



• IES Newton Salas (Villanueva de la Torre)



• Colegio Montealbir (El Casar)



• Maristas-Colegio Maristas Champagnat (Guadalajara)



• IES Arcipreste de Hita (Azuqueca de Henares)



• IES Luis de Lucena (Guadalajara)



• Colegio Giovanni Antonio Farina (Azuqueca de Henares)



• IES Harévolar (Alovera)



• IES Leandro Fernández Moratín (Pastrana)



• IES Antonio Buero Vallejo (Guadalajara)



• IES Carmen Burgos de Seguí (Alovera)



• Salesianos (Guadalajara)



• IES Brianda de Mendoza (Guadalajara)



• IES Profesor Domínguez Ortiz (Azuqueca de Henares)



• IES Aguas Vivas (Guadalajara)



• Colegio Sagrado Corazón (Guadalajara)



• Colegio Diocesano Cardenal Cisneros (Guadalajara)



• IES José Luis San Pedro (Guadalajara)





Cuyos alumnos participantes tendrán que poner a prueba su creatividad y audacia a la hora, primero de montar su robot y luego poner en marcha una estrategia que tendrán que aplicar durante los duelos en la gran final que tendrá lugar en abril. Unos centros que, además de Guadalajara, provienen de Azuqueca de Henares, Alovera, El Casar, Pastrana y Villanueva de la Torre.



Javier Arriola, director del CEEI alcarreño, ha explicado cómo, durante los meses comprendidos entre noviembre y abril, los 36 equipos participantes, que suponen un total de 144 jóvenes en equipos de cuatro, tendrán que construir y programar sus robots y así obtener la mayor cantidad de puntos en la prueba final. Entre tanto, habrán tenido que demostrar su destreza en matemáticas, tecnología, así como en ingeniería, sin olvidarse del trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, o la capacidad de emprender, entre otros aspectos.



La prueba final, que se desarrollará a finales de abril, consistirá, como comentó Arriola en la lucha entre dos robots resultando ganador el que antes saque a su oponente del área de combate. En esta competición cada asalto puntuará, sumando puntos hasta resultar los cuatro finalistas que combatirán por el primer puesto y premio final.



Para lograr todo esto, y como ha seguido explicando el director del CEEI los 18 equipos participantes contarán con tutores y empresas especializadas en robótica como son Cervantes Robotics y Flexbot, así como sesiones de tutorías, tanto en los propios centros como alguna colectiva, como las que has tenido tras la entrega de los kits, donde Susana Abad Coaching les ha hablado de la creatividad y de la importancia de la misma en esta competición. Durante estas sesiones, los alumnos podrán plantear todas las dudas que les vayan surgiendo en el transcurso de la construcción y programación de sus robots, así como consultar acerca de las estrategias que estén pensando y preparando de cara a la gran final. Y Cervantes Robotics les ha mostrado las primeras pautas para poder empezar a construir sus robots, al tiempo que les han enseñado las primeras nociones de programación.



Javier Arriola, director del CEEI de Guadalajara, estuvo acompañado, durante la presentación por Santiago Baeza, tercer teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guadalajara, Rosa Abel, diputada de Promoción Económica de la Diputación Provincial de Guadalajara y Ángel Fernández, delegado de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha .



Rosa Abel hizo referencia al orgullo que supone para la diputación participar en este evento que aúna por un lado la iniciativa tecnológica con el desarrollo educativo en nuestra provincia.



Por su parte, el delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, ha destacado la importancia de trabajar con nuevos modelos interdisciplinares en materia de formación, “potenciando cuestiones tales como la experimentación, la observación y la innovación a la hora de resolver cualquier problema al que el alumnado pueda enfrentase en su vida”. En este sentido, ha valorado tanto en esta competición, como en cualquier otro aprendizaje “el proceso de trabajo incluso por encima del resultado”.



El responsable provincial de Educación, Cultura y Deportes ha agradecido el esfuerzo de los equipos docentes, “que son quienes posibilitan que estas acciones puedan llevarse a cabo” y ha hecho un llamamiento a que las alumnas participen este tipo de iniciativas formativas, “porque las ciencias, las ingenierías o la tecnología no puede tener sesgo de género”, ha indicado Fernández-Montes, quien ha insistido en que “necesitamos a las mujeres en todas las áreas”.



Para finalizar la presentación y dar comienzo a las primeras charlas formativas, así como a la entrega de los kits a los alumnos participantes, El concejal de Promoción Económica, Santiago Baeza, que ha puesto en valor acciones como este concurso de robótica, ha destacado al hilo que "el Ayuntamiento de Guadalajara, con Alberto Rojo a la cabeza, junto a otras administraciones, está trabajando por crear un ecosistema empresarial y educativo que permita que nuestra juventud pueda tener opciones laborales en nuestra ciudad durante los próximos años".



No en vano, ha añadido Baeza, "hoy hemos puesto la primera piedra del gigante Cummins; y como saben, ayer aprobamos en pleno formalizar nuestra candidatura para que parte del Edificio Arriaca Digital de la ciudad se convierta en la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial". Todo ello encaminado-- ha indicado-- a que Guadalajara sea una ciudad de oportunidades absolutamente competitiva en I+D y nuevas tecnologías".



La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación Provincial de Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la Asociación provincial de empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.



Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del fomento del emprendimiento innovador de Castilla-La Mancha, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional y los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.