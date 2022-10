UN DESASTRE : Usuarios de los trenes Avant que realizan el trayecto Madrid-Ciudad Real-Puertollano denuncian el deterioro del servicio por los continuos retrasos

Comentan que en el caso de este miércoles, como otros días, Renfe y Adif se contradicen en las razones de los retrasos, porque mientras uno dice que el problema se debe a inclemencias meteorológicas, otro habla de problemas de la red de electrificación

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 21 de octubre de 2022 , 19:00h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Usuarios de los trenes Avant que realizan el trayecto Madrid-Ciudad Real-Puertollano y viceversa han denunciado el deterioro de este servicio en los últimos meses, que se manifiesta en los continuos retrasos que acumulan los trenes sobre los horarios previstos.



Javier Perea, vicepresidente de la Asociación de Usuarios del AVE de Ciudad Real y Puertollano, ha explicado a Efe que los retrasos en el cumplimiento de los horarios se acumulan cada vez más, y un ejemplo es que ayer, hasta tres trenes, lo que tenían salida a las 17:20, 19:15 y 20:15 horas llegaron con retraso a sus destinos.



Alguno de ellos, como el de las 19:15 horas salió de la estación de Atocha con dos horas de retraso, todo ello, sin que Renfe ofreciera un información detallada sobre los retrasos a los viajeros.



Perea ha comentado que en el caso de ayer, como otros días, Renfe y Adif se contradicen en justificar las razones de estos retrasos, porque mientras uno dice que el problema se debe a inclemencias meteorológicas, otro lo achaca a problemas de la red de electrificación.



"La impresión que tenemos los usuarios es que falta transparencia, lo que nos hace en poner en duda cualquier tipo de información que nos dan, que, además, es poca o nula", ha dicho.



Perea ha comentado que los retrasos están siendo generalizados en otras líneas donde existe este servicio de media distancia, como en Castilla y León, Galicia y Cuenca, como lo corroboran también las asociaciones de usuarios de estos lugares.



La degradación del servicio, ha explicado, también se observa en hechos como los que ha ocurrido hoy a primera hora de esta mañana en el primer tren que partía de Puertollano con destino a Madrid, en el que se han vendido billetes de más, lo que ha obligado a muchos pasajeros a viajar de pie o sentados en los pasillos al no haber asientos disponibles.



En cuanto a los motivos de deterioro del servicio, ha dicho que la única explicación que encuentran es que "existe algún tipo de problema presupuestario o que Renfe esté tratando de reducir costes para ser más competitivos con las empresas privadas que empezarán a operar en esta línea".



Perea ha comentado que es difícil saberlo, porque cuando la asociación intenta recabar datos, Renfe no los ofrece argumentando que es una información reservada.



Por otro lado, ha afirmado que la asociación ha tratado de ponerse en contacto con Renfe de manera directa, pero, también a través de los representantes políticos al fin de trasladarles la preocupación de los usuarios, sin que, de momento, hayan recibido respuesta alguna, lo que en su opinión supone "un menosprecio" a quienes mantienen con su dinero este servicio público.



En cuanto al interés de los representantes políticos por buscar soluciones a sus problemas, Perea ha recordado que se han entrevistado con representantes políticos de todos los partidos, de los ayuntamientos de Ciudad Real y Puertollano, diputados nacionales y senadores e incluso con el director general de Transporte de la Junta sin que estas reuniones hayan dado frutos.



Su objetivo es ser recibidos por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, o el propio presidente de la Junta, Emiliano García-Page, para trasladarle sus peticiones.



Entre ellas, ampliar de forma permanente el abono Avant 30-50 viajes a los 60 días y del Avant 10 viajes a los 20 días, mejora en los avisos de las incidencias diarias de los servicios de Renfe e información sobre la puesta en funcionamiento del servicio de la compañía privada Iryo, que comenzará a transitar a finales de 2023 y que, en principio, no tiene previsto parar en las localidades de Ciudad Real o Puertollano.