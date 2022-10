El PP denuncia que el PSOE y Ciudadanos “traicionan” a los pueblos de la provincia de Guadalajara IMPIDIENDO QUE LAS AYUDAS para obras municipales lleguen a más de 200 ayuntamientos

viernes 21 de octubre de 2022

La Diputación de Guadalajara “ha traicionado a los pueblos de la provincia” impidiendo que las ayudas para obras municipales 2022 lleguen a más de 200 ayuntamientos. Así lo ha afirmado el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Esteban, después de que el equipo de Gobierno, formado por PSOE y Ciudadanos, haya tumbado la moción que pedía incrementar el importe de estas ayudas con el fin de cubrir todas las solicitudes presentadas, “tal y como así se habían comprometido”.



El portavoz ha recalcado que cuando se aprobó en Pleno la convocatoria, que contó con el voto favorable de todos los grupos, “se manifestó el compromiso de llegar a todos los municipios declarando en las bases que el crédito podía ser ampliado por decreto de Presidencia”. Además, ha cuestionado la forma de actuar de Vega dictando la resolución el pasado 7 de octubre en la que se determinan los ayuntamientos que recibirán la subvención, dos meses antes de que acabe el plazo de presentación de solicitudes, que concluye el próximo 30 de noviembre.



Esta resolución “deja fuera” a 201 ayuntamientos de la posibilidad de recibir esta ayuda “por agotamiento de crédito” y el Grupo Popular lo que pedía en esta moción es que se cumpliera ellos “para atender todas las solicitudes que presentaran los ayuntamientos”.



Esteban ha recordado que los ayuntamientos pequeños, que son la mayoría, no tienen la capacidad ni los recursos para tener preparados los proyectos de obra, y en el momento que salió la convocatoria, muchos tuvieron que encargárselos a arquitectos “con el coste que esto supone” para presentarlo en el plazo establecido. Con esta resolución, “los deja sin ninguna posibilidad” y teniendo que asumir el coste de la redacción de unos proyectos que no van a poder ejecutar.



En el Pleno de hoy, el equipo de Gobierno ha decidido “dar la espalada a nuestros pueblos, los de uno y otro signo político, a pesar de que la Diputación tiene remanente de sobra y se comprometió con todos ellos”. En concreto, hoy mismo se ha dicho en la sesión plenaria que existía un remanente de tesorería de 12,5 millones de euros. “Lamentablemente Vega ha olvidado que donde mejor está el dinero es en nuestros municipios”.



Finalmente, Esteban ha asegurado que con esta decisión “se quiebra la confianza” del equipo de Gobierno con los pueblos de la provincia, incluso cuando desde la oposición le hemos apoyado en multitud de decisiones que entendíamos que eran por el beneficio de los ayuntamientos “y hoy nos han demostrado que su palabra no vale nada”.