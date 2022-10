15.000 limpiadoras de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara se movilizarán desde este jueves por "un convenio DIGNO"

domingo 16 de octubre de 2022

Las casi 15.000 personas, casi todas mujeres, afectadas por el bloqueo patronal de la negociación colectiva de los convenios de limpieza de edificios y locales de las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara emprenderán movilizaciones a partir del próximo jueves, 20 de octubre, para exigir convenios colectivos dignos.



En la última semana del pasado mes de junio, las mesas de negociación de los convenios colectivos saltaron por los aires “ante la cicatera propuesta salarial de las patronales y su negativa a introducir cláusulas de revisión”, ha recordado CCOO en nota de prensa.



Se abrirá así la primera espita del ‘otoño caliente’ anunciado por los sindicatos CCOO-Hábitat y UGT-FeSMC el pasado 4 de julio, tras la ruptura en cadena de las cuatro mesas de negociación abiertas.



Aquel día, ambos sindicatos reunieron en asambleas a sus delegadas y delegados de las empresas de la Limpieza de Edificios y Locales de cada provincia sin convenio para comenzar a planificar y organizar las movilizaciones a llevar a cabo a la vuelta del verano si las patronales no cambian de posición.



“Entre salario y conflicto, las patronales han elegido de momento el conflicto, y lo van a tener. Desde entonces, las patronales guardan silencio; pero CCOO-Hábitat y UGT- FeSMC han celebrado más de un centenar de asambleas con trabajadoras de la Limpieza de las cuatro provincias con los convenios abiertos en canal”.



“Hemos estado en todos los hospitales y en muchos centros de salud; en los colegios e institutos; en los campus de la UCLM, en las sedes de la JCCM y en las de muchas de corporaciones locales. En edificios del Estado y de la Justicia. Y en bancos y grandes empresas que, como la práctica totalidad de las administraciones públicas, tienen subcontratada la limpieza de sus locales e instalaciones. Hemos llegado a la práctica totalidad de los centros de trabajo donde las plantillas pasan de la media docena de personas. Más o menos, a la mitad de las trabajadoras sin convenio”, han denunciado desde el sindicato.



Tras asegurar que hay muchas otras dispersas, en localidades y centros pequeños, que no han podido asistir a las asambleas, pero a las que los mensajes les van llegando boca a boca, CCOO asegura que las trabajadoras de la Limpieza “son conscientes de lo que se juegan y lo van a pelear”.



“Ganan muy poco y no quieren que lo poco que ganan se quede aún en menos por la inflación. Los dirigentes de las patronales deben entenderlo. Como hasta ahora han hecho oídos sordos, vamos a ir a decírselo a sus sedes, una por una”, han avisado.



Así las movilizaciones arrancarán el jueves, 20 de octubre, en Toledo ante la sede de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto); el viernes 21, frente a la Confederación de Empresarios de Cuenca; el martes 25 iremos a la CEOE-Cepyme de Guadalajara, y el jueves 27, a la Fecir de Ciudad Real.



“Esperamos que nos escuchen, o tendremos que pasar a mayores. Si no cambian sus planteamientos, el conflicto irá en aumento, sin descartar ningún escenario”, han advertido desde el sindicato.