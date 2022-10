En marcha las Oficinas de Rehabilitación de CLM

viernes 14 de octubre de 2022 , 12:48h

Las Oficinas de Rehabilitación de CLM, gestionadas por arquitectos y arquitectos técnicos, tienen el objetivo de rehabilitar el parque de viviendas de Castilla-La Mancha, ayudando a los ciudadanos a acceder a todas las subvenciones en vigor, y solventando para ellos su a veces compleja tramitación. Fueron presentadas ayer en rueda de prensa en la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha.



Hay dos oficinas físicas por provincia castellano-manchega y también una completa web informativa https://www.clmrehabilitacion.es/ desde la que el ciudadano puede solicitar cita o consultar todos los temas de interés en este sentido.



Ayer, en la Consejería de Fomento de la Junta, se han presentado, las nuevas Oficinas de Rehabilitación de Castilla La Mancha, así como la campaña promocional con la que se van a acercar a la ciudadanía castellano-manchega 'Pon en valor tu vivienda'.



El 27 de junio el BOCM publicó el Decreto 55/2022, de 21 de junio, por el que se regula la concesión directa de una subvención al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha y al Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Castilla-La Mancha, para la implantación de oficinas de rehabilitación en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, en el marco general de los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Así, desde el 1 de septiembre, los colegios de Arquitectos y Arquitectos Técnicos ya gestionan estas oficinas, que tienen dos objetivos principales, en primer lugar, dar a conocer y difundir las ayudas a la rehabilitación de vivienda que lleguen de cualquier administración y, por otro lado, ofrecer un asesoramiento técnico a la ciudadanía.



Estas oficinas son el lugar donde arquitectos y aparejadores informan y asesoran a los ciudadanos acerca las subvenciones procedentes de los fondos NextGenerationEU para rehabilitar las viviendas, además de ayudar a quien lo necesite a encontrar un técnico que te acompañe en el procedimiento de solicitud de estas ayudas.



Las oficinas llevarán a cabo una campaña divulgativa de los fondos Next Generation en materia de vivienda que contemplan el desarrollo de unas jornadas informativas itinerantes por los municipios de la región; de tal manera que además de en todas las capitales de provincia, se celebrarán también en cuatro municipios de cada una de las cinco provincias de la región.



Así, en la provincia de Albacete se celebrarán en Hellín, Villarrobledo, Almansa y La Roda; en la de Ciudad Real en Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Tomelloso y Puertollano; en la provincia de Cuenca, las jornadas llegarán a Tarancón, Quintanar del Rey, San Clemente y Las Pedroñeras; En Guadalajara, se harán en Sigüenza, Azuqueca de Henares, Pastrana y Molina de Aragón; y en Toledo tendrán lugar en Talavera de la Reina, Illescas, Sonseca y Ocaña.



Castilla-La Mancha ya cuenta con diez oficinas físicas, una por cada capital de provincia, y por cada colegio, arquitectos y arquitectos técnicos. Además, se van a llevar a cabo jornadas itinerantes de presentación por distintos municipios de todas las provincias de Castilla-La Mancha. Para solicitar cita y para ampliar la información los ciudadanos tienen ya a su disposición la web https://www.clmrehabilitacion.es/



En esta web, el ciudadano encontrará toda la información relevante sobre el sector, como los planes regionales y estatales que hay en vigor, las ayudas que pueden recibir los vecinos, qué tramites se han de seguir para que comunidades de propietarios inicien proyectos de regeneración, en definitiva, agilizar estos procesos, centralizar todo este asesoramiento, acercando la administración al ciudadano y reactivando la actividad profesional del arquitecto.



Asimismo, en la web, y en las oficinas, el ciudadano encontrará información sobre las diferentes líneas de actuación para la rehabilitación de viviendas y edificios que van desde la accesibilidad (instalación de ascensores, rampas o plataformas elevadoras), la conservación (fachadas, cubiertas, estructuras u otros), la eficiencia energética (aislamiento, calderas o puntos de recarga de vehículos eléctricos) hasta la salubridad, siempre procedentes de las subvenciones procedentes de los fondos NextGenerationEU.



Las Oficinas cuentan con una Bolsa de Profesionales especializados, que queden a disposición de las comunidades de propietarios y particulares interesados en proyectos de rehabilitación.



Con todo ello se pretende regular el mantenimiento del parque de viviendas de Castilla-La Mancha, mejorando su accesibilidad y conservación, y potenciando la eficiencia energética, ya que son elementos claves para mejorar la calidad de vida de los castellano-manchegos y hacer las ciudades más habitables.



En el acto de presentación intervinieron el consejero de Fomento, Nacho Hernando, la directora general de vivienda, Inés Sandoval, la decana del COACM, Elena Guijarro, y la presidenta de la demarcación de Cuenca del COAATIE, Laura Segarra, en representación de Eduardo Cuevas, presidente del Consejo de Aparejadores a nivel regional.



La decana del COACM dejó claro que, desde el primer momento de la pandemia y su consecuente crisis económica, “percibimos y hemos dicho, algo en lo que coincidimos plenamente con el gobierno regional y para lo que hemos encontrado su respaldo: la rehabilitación del obsoleto parque de viviendas de Castilla-La Mancha puede ser el motor económico de la región”. En este sentido, Guijarro destacó el empuje que a esta idea, a nivel nacional, le dio el entonces presidente del CSCAE, Lluis Comeron, tristemente fallecido hace unos meses.



Por otro lado, Guijarro destacó que desde el COACM “llevábamos un tiempo apostando por esta idea, que pusimos en marcha sin esperar a tener confirmadas las ayudas de la Línea 2, con Fondos NextGenerationEU”, por lo que la apertura de las Oficinas de Rehabilitación de CLM supone la culminación del proyecto. “Ahora, además de gestionar, nos comprometemos también a hacer todo lo que esté en nuestras manos para trasladar a la sociedad la necesidad de rehabilitar y mejorar el parque de viviendas”.



En todo caso, desde el COACM se apuesta por una rehabilitación integral. “No tiene sentido mejorar la eficiencia energética, si tenemos un edificio que no tiene accesibilidad o no cuenta con las adecuadas condiciones de salubridad o de habitabilidad, o estructurales” señaló Guijarro.



La decana recalcó la importancia del Libro del Edificio Existente, puesto que permite “un diagnóstico inicial del estado de cada edificio y las consecuentes propuestas de cómo se debe actuar en él”. Esta herramienta, que surgía a partir del decreto de los Fondos Next Generation, “es el primer paso que tenemos que se debe dar, para emprender así las rehabilitaciones con un criterio claro”.



Como conclusión, Guijarro agradeció la confianza del Gobierno regional en los colegios profesionales, puso en valor “al magnífico equipo de ambos colectivos, arquitectos y arquitectos técnicos, que va a estar al frente de las oficinas” y argumentó que “rehabilitar el parque de viviendas de Castilla-La Mancha, es bueno para la economía, para la sostenibilidad y la ecología, para mejorar la calidad de vida de los castellano-manchegos, y además, está subvencionado. No podemos dejar pasar la oportunidad”.