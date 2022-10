El sábado, visita a la Reserva Ornitológica, con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 05 de octubre de 2022 , 20:05h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha organizado una visita a la Reserva Ornitológica municipal este sábado, con motivo del Día Mundial de las Aves Migratorias. El concejal responsable del área de Sostenibilidad, Álvaro Cuevas, explica que “como en ocasiones anteriores, no es necesaria inscripción previa y las personas interesadas podrán participar en la visita acudiendo a las 10 de la mañana a la puerta del equipamiento medioambiental, junto a la Depuradora municipal de Agua.



"Se trata de una de las actividades con las que desde el Ayuntamiento queremos dar a conocer la riqueza ambiental de este humedal que tenemos sin salir de Azuqueca, a un paso de casa”, señala el alcalde, José Luis Blanco. “La naturaleza hace que este espacio cambie constantemente, por lo que muchas personas repiten visita para disfrutar del humedal; pero también sabemos que hay muchas otras personas que no conocen nuestra Reserva y, con jornadas como esta, pretendemos facilitar su disfrute”, añade Blanco.



La Reserva Ornitológica Municipal, está declarada Refugio de Fauna, es Zona Sensible de Protección Concertada y forma parte de la Red Natura 2000, ocupa una superficie de casi 100.000 metros cuadrados junto al río Henares. De esa cifra, 60.000 metros cuadrados se corresponden con las cuatro lagunas interconectadas. La Reserva ofrece a sus visitantes un arboreto con las especies más representativas del bosque de ribera, un Centro de Interpretación y varios puntos de observación.