La temperatura mínima será este martes en Atienza de 10°C y la máxima podría alcanzar los 27°C, el cielo estará despejado, el viento será flojo de unos 13 km/h y dirección noroeste

Foto : EDUARDO BONILLA

Ambiente soleado y subida de las temperaturas este martes en Guadalajara con 12ºC de mínima y 31ºC de máxima

El tiempo en Guadalajara para este martes es de 12ºC de mínima y 31ºC de máxima con un 9% de nubes. El viento será flojo con una velocidad de 9 km/h y de dirección suroeste

martes 04 de octubre de 2022 , 07:11h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, con intervalos nubosos en el sureste. No se descarta algún chubasco aislado o tormenta ocasional en Albacete, ni calima en la mitad sur.



Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso ligero, excepto en el sureste y en la Serranía de Guadalajara, donde permanecerán sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo variable.



Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 29ºC en Albacete, 16 y 30ºC en Ciudad Real, 11 y 30ºC en Cuenca, 12 y 31ºC en Guadalajara y entre 13 y 32ºC en Toledo.



Madrugadas frías y días de pleno verano marcarán la primera semana de octubre.-



La primera semana de octubre estará marcada por las madrugadas frías, sobre todo en la mitad norte, y por días con temperaturas plenamente veraniegas, que incluso superarán los 30 grados centígrados en amplias zonas de la Península mientras que las jornadas estarán regadas por las lluvias y chubascos sobre todo en el sureste hasta el miércoles y en el este peninsular y Baleares a partir, sobre todo, del jueves, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha señalado que los tres primeros días de la primera semana de octubre tendrán tiempo estable en la mayor parte de España, donde los cielos estarán en general poco nubosos y las temperaturas diurnas serán claramente más altas de lo normal.



“Incluso podrán superarse los 34 grados centígrados (ºC) en puntos de los valles del Guadiana y Guadalquivir”, ha señalado Del Campo que indica que las temperaturas mínimas, en cambio, serán más normales para estas fechas por lo que avisa de que habrá una importante diferencia entre la temperatura de primeras horas de la mañana y la de las horas centrales del día en algunos puntos del interior que puede superar los 20 grados de diferencia térmica.



Por otro lado, explica que la presencia de una Dana que se seguirá moviendo por el sur de la Península y el norte de África dará lugar a cielos más nubosos en el sureste peninsular y Baleares, con chubascos por allí que podrían ser localmente fuertes a partir del jueves.



Todavía hay incertidumbre pero el portavoz espera que siga el tiempo tranquilo y cálido para la época en el oeste y centro peninsular, pero avisa de que la inestabilidad aumentará en el área mediterránea y habrá probabilidad de chubascos fuertes en las regiones bañadas por el Mediterráneo de la península y en Baleares.



El martes, la DANA se desplazará hacia el este y puede haber chubascos tormentosos en general aislados en puntos de las provincias de Granada y Almería, en las sierras de Albacete, puntos de la Región de Murcia, en el sur de la Comunidad Valenciana y en Baleares, salvo en la isla de Menorca, donde no parece que vaya a haber chubascos.



Del Campo destaca que de nuevo en todas estas zonas, las precipitaciones podrán alcanzar localmente intensidad fuerte y estarán acompañadas de barro por la presencia de calima, polvo en suspensión.



En el resto del país el martes habrá cielos despejados y las temperaturas subirán en la mitad sur, mientras que serán algo más bajas en el Mediterráneo y no cambiarán demasiado en el resto.



“Seguiremos con temperaturas máximas el martes por encima de los 28 p 30ºC en muchas zonas de la Península y por encima de los 32ºC en buena parte de Extremadura y Andalucía occidental. Por ejemplo, destaca que en Córdoba rondarán los 34ºC, lo que supone, en general, valores entre 5 y 10 grados centígrados por encima de lo normal en prácticamente todo el territorio peninsular, salvo en las regiones mediterráneas donde las temperaturas serán más acordes a la época.



La madrugada y las primeras horas de la mañana serán frescas, sobre todo en la mitad norte, en cuyo interior y especialmente en Castilla y León, se bajara de 10ºC.



De cara al miércoles, el portavoz resume que será una jornada similar, con la DANA situada sobre Argelia y mayor probabilidad de chubascos estará en el sur de la Comunidad Valenciana, en la Región de Murcia y también en Ibiza y Formentera.



Así, no descarta que algún chubasco sea localmente intenso, con chaparrones aislados y ocasionales que también se podrán extender a puntos de Andalucía oriental. También aumentará la nubosidad en el Cantábrico y se prevén lluvias débiles en el norte de Galicia y Asturias. En el resto de España los cielos estarán despejados y las temperaturas no registrarán grandes cambios, aunque serán algo más bajas en el este de la Península.



En el extremo sur de Andalucía, Córdoba y Badajoz rondarán los 34ºC; en Granada, Jaén, Madrid, Orense, Zaragoza Salamanca se situarán en unos 30ºC y a 28ºC llegarán en Palma de Mallorca y Pamplona.



DE CINCO A DIEZ GRADOS MÁS DE LO NORMAL

“Un día más las temperaturas máximas estarán entre cinco y diez grados por encima de lo normal en buena parte del interior de la Península, aunque también de nuevo con ambiente fresco de madrugada en la mitad norte”, insiste Del Campo que prevé que siga la gran amplitud térmica en el interior entre las primeras horas de la madrugada y las primeras horas de la tarde.



En cuanto al jueves y el viernes, indica que la DANA se ubicará entre Argelia y el sureste de la Península y provocará una situación más inestable que en días anteriores en el área mediterránea.



Así, el jueves se esperan chubascos y tormentas en las regiones mediterráneas, principalmente en el sur de Cataluña, Comunidad, Valenciana, Región de Murcia y Andalucía Oriental y Baleares.



Los chubascos podrán alcanzar intensidad fuerte, por lo que el portavoz pide “precaución” tanto ese día como el viernes, cuando se repetirá la probabilidad de chubascos en las regiones mediterráneas en la Península y Baleares.



En el resto de la mitad este peninsular y zona centro, puede caer también algún chubasco pero más aislado y menos intenso, mientras que en Galicia y las comunidades cantábricas habrá cielos nubosos y lluvias débiles.



En el resto de la Península habrá algunos intervalos nubosos, sin descartar algún chaparrón débil y aislado en la mitad norte y las temperaturas bajarán de forma generalizada jueves, aunque persistirá el ambiente cálido para la época en la mitad oeste de la Península.



Pese al descenso, Del Campo apunta que en Zamora, Salamanca y Toledo rondarán los 28ºC de máxima, mientras en Sevilla, Córdoba y Badajoz llegarán a 32 o 34ºC.



De cara al fin de semana, el portavoz prevé que lo más probable es que siga la inestabilidad en el área mediterránea, también en Baleares, con chubascos localmente fuertes, que también podrían registrarse en otros puntos de la mitad norte aunque con menor intensidad.



Las temperaturas no experimentarán grandes cambios aunque descenderán ligeramente y en general se mantendrá un ambiente templado para esta época del año.



En Canarias predominarán los cielos poco nubosos, con algo de calima y temperaturas en ascenso el lunes y martes y no se descarta que se formen nubes de evolución sobre el centro de Tenerife y que caiga algún chubasco y a partir del miércoles se intensificarán los vientos alisios y aumentará la nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve y habrá alguna llovizna por allí.



Las temperaturas bajarán y el régimen de alisios se mantendrá durante el resto de la semana.