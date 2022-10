Las temperaturas estarán este sábado en Atienza entre 11°C y 18°C, el cielo estará muy nuboso, el viento será regular con una velocidad de 30 km/h y de dirección suroeste

Cielos nubosos con algún rato de sol y ausencia de lluvias este sábado de octubre en Guadalajara donde el mercurio llegará a los 23ºC

El tiempo en Guadalajara para este sábado es de 13ºC de mínima y 23ºC de máxima y el cielo estará cubierto de nubes, el viento será regular con una velocidad de 24 km/h y de dirección suroeste

sábado 22 de octubre de 2022 , 07:43h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos. Lluvias y chubascos en el noroeste, siendo más intensas y frecuentes en las zonas montañosas, y sin descartarlos en el resto de la mitad noroccidental de la Comunidad.



Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios o irán en ligero descenso. Las temperaturas máximas irán en ascenso. Los vientos soplarán flojos de componente sur con intervalos más intensos en las horas centrales y con algunas rachas fuertes en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico.



Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 27ºC en Albacete, 12 y 24ºC en Ciudad Real, 10 y 24ºC en Cuenca, 13 y 23ºC en Guadalajara y entre 13 y 26ºC en Toledo.



17 provincias en ocho comunidades autónomas estarán este sábado en ALERTA por lluvias persistentes.-



Un total de 17 provincias --entre ellas Toledo-- en ocho comunidades autónomas tendrán este sábado riesgo (aviso amarillo) o riesgo importante (aviso naranja) por lluvias fuertes o persistentes, vientos de hasta 100 kilómetros por hora y fenómenos costeros, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).



En concreto, la AEMET ha avisado por riesgo importante por fenómenos costeros a La Coruña y Pontevedra, donde soplará viento del sur con fuerza 8 y habrá mar combinada de oeste o suroeste de 4 a 5 metros. Además, el riesgo por lluvias, que podrán acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, permanecerá activado este sábado en La Coruña, Pontevedra, Orense, Toledo, Ávila, Salamanca, Cáceres, Madrid.



Además, el riesgo (aviso amarillo) por vientos desde 70 hasta 100 kilómetros por hora permanecerá activado en La Coruña, Pontevedra, Orense, León, Palencia, Burgos, Ávila, Segovia, Soria, Zamora, Salamanca, Cáceres, Asturias, Cantabria y La Rioja.



En general, este sábado la Aemet espera precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el oeste y sur de Galicia, el sistema central occidental y en zonas de Andalucía occidental, Extremadura y oeste de la meseta norte. En la costa de Galicia soplarán vientos fuertes, igual que en el entorno de áreas montañosas de la mitad norte.



En concreto, los cielos estarán nubosos o cubiertos en la vertiente atlántica peninsular y Pirineos y habrá precipitaciones que ocasionalmente podrán estar alguna tormenta. Podrán ser localmente fuertes o persistentes en el oeste y sur de Galicia, el sistema central occidental, Pirineo central y zonas de Andalucía occidental, Extremadura y oeste de la meseta norte.



Asimismo, la Aemet espera que se puedan extender, de forma más débil y dispersa, a otras zonas de la Península y no se esperan en el litoral Cantábrico, tercio sureste ni en el área mediterránea, donde sólo habrá intervalos de nubes medias y altas.



En Canarias el pronóstico prevé intervalos de nubes altas acompañados de intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve, donde no se descartan algunas precipitaciones.



Por otro lado, indica que habrá intervalos de nubes bajas, brumas y posibles nieblas en áreas montañosas de la mitad norte peninsular, oeste de Andalucía y Alborán. En el área mediterránea y Canarias orientales tendrán posibilidad de calimas.



En cuanto a las temperaturas, la Aemet avanza que registrarán un ascenso casi generalizado excepto en el área mediterránea y Canarias, donde permanecerán con pocos cambios o con ligeros descensos. Las nocturnas descenderán.



Finalmente, los vientos soplarán de componente sur en la Península y Baleares, excepto en el área mediterránea peninsular, donde serán de dirección variable o de componente este en el Estrecho y Alborán. Habrá intervalos fuertes en la costa de Galicia y arreciando a rachas fuertes en las cordilleras del norte peninsular. En Canarias el viento llegará desde el nordeste y el norte.