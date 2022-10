Villaseca de la Sagra celebra el 25 aniversario del “XXV Campeonato de fútbol benjamín La Sagra"

El Campeonato de Fútbol Benjamin “La Sagra” cumple en la presente edición 25 años de celebración y convocatoria por parte del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra “XXV CAMPEONATO DE FÚTBOL BENJAMÍN” LA SAGRA donde desde la primera edición del mismo ha pretendido acoger la demanda existente de Escuelas de Fútbol, clubes deportivos, centros educativos en Categoría Benjamín (8 y 9 años) que quisieran hacer Deporte de manera organizada y seria participando en el Campeonato de Fútbol Benjamín DECANO de Castilla-La Mancha que se inició en el año 1998 con su primera edición.

El Objetivo básico, desde la primera edición, que se pretende alcanzar a través de la organización de este “XXV CAMPEONATO DE FÚTBOL BENJAMÍN” LA SAGRA, es que el niño participe en una Competición reglada, seria, elevando su nivel deportivo y condiciones técnicas, siempre desde un aspecto educativo y ofreciendo a los chicos la posibilidad de hacer Deporte de manera continua y prolongada (9 meses) desde Octubre 2022 a Junio de 2023.

Veinticinco (25) años de Campeonato Benjamín practicando la modalidad de Futbol-8.

Este campeonato de fútbol benjamín de Villaseca de la Sagra fue la experiencia piloto que se inició en el año 1998 con la modalidad deportiva de Fútbol 8 como método para la enseñanza y aprendizaje del fútbol base siguiendo las indicaciones del que fuera responsable de las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol, Ginés Meléndez y de Benito Floro que fuera en aquella época entrenador del Albacete Balompié en 1ª División dado que las categorías de base del Albacete Balompié practicaban esta modalidad deportiva.

Más de 16.000 niños han pasado por el Campeonato Benjamín desde su inicio en 1998.

Por el Campeonato Benjamin “La Sagra” han pasado más de 16.000 jugadores en edad de benjamines (8-9 años), desde 1998 que se celebró la primera edición, que sitúan a la localidad de Villaseca de la Sagra como una auténtica fábrica de futbolistas. No en vano son muchos los que de Villaseca de la Sagra han dado el salto a clubes profesionales de las escuelas participantes edición a edición. Muchos técnicos de los grandes clubes de fútbol nacional –Real Madrid CF, At Madrid, Villarreal CF, Rayo Vallecano, CD Leganés, Valencia Cf…- han estado a lo largo de las diferentes ediciones visionando a los jugadores participantes y saben que no es casualidad que una organización como la del Ayuntamiento de Villaseca sea capaz de asegurar una competición reglada como la del “Decano”.

VI Campus de Tecnificación y Detección de Talentos “Fernando Morientes” y Jornadas Formativas de Educadores de Fútbol Base impartidas por Ginés Meléndez –Formador UEFA- serán algunas de las Actividades Complementarias de la edición del “25 Aniversario del Campeonato Benjamin”.

Dentro de las Actividades Complementarias que se realizarán con motivo del “25 Aniversario del Campeonato Benjamin” está previsto la realización del “VI Campus de Tecnificación y Detección de Talentos” que apadrinó en sus inicios el exjugador del Real Madrid, Fernando Morientes que está programado para las vacaciones escolares de Semana Santa en abril de 2023 así como la celebración de Jornadas Formativas de Educadores de Fútbol Base que serán impartidas por Ginés Meléndez exselecionador nacional de fútbol, Director técnico de las selecciones nacionales de fútbol (2011-2019) y Formador de la UEFA que se celebrarán a lo largo de la presente edición del Campeonato Benjamin de fútbol de Villaseca de la Sagra.

Apoyo y presencia de los grandes del fútbol en las diferentes ediciones celebradas. En la última edición contó con la presencia de Ginés Meléndez exselecionador nacional de Fútbol categorías inferiores RFEF.

Desde 1998 el Campeonato de Fútbol Benjamín ha gozado del favor y el apoyo de los grandes del fútbol. Villaseca de la Sagra, cuna de Joaquín Peiró (exjugador del Atlético de Madrid e Inter de Milán, ex entrenador de varios equipos de primera división), ha contado siempre con una estructura de entrenadores nacionales de la talla de Antonio Maceda (exjugador del Real Madrid), Fernando Morientes, Gonzalo Hurtado (Exentrenador del CD Toledo en 2ª División, Murcia CF), José Ramón Corchado (Exjugador del Salamanca, Zaragoza, ex entrenador del CD Toledo, Zamora CF, CD Motril), de Mariano Moreno (Seleccionador Nacional con Miguel Muñoz), Ginés Meléndez (Director Técnico de la RFEF y Seleccionador Nacional de Fútbol Sub-19), de la Familia Llorente con la presencia de los hermanos José Luis, Paco y Julio, Miguel Angel Ruiz (exjugador At. Madrid), el jugador internacional de fútbol sala Andreu Linares, Milinko Pantic, José Eulógio Gárate, Luis Garcia, Valdo, Iriney, Nano Rivas (jugador del Levante), Javier Irureta, Manu del Moral, José Martínez “Pirri”, el jugador Vivar Dorado, el técnico Gregorio Manzano, el mítico portero Mariano García Remón, el árbitro de 1ª División Javier Alberola, Andoni Cedrún y Armando Ufarte, Salva Ballesta, Javier Arizmendi y en la última edición Ginés Meléndez exseleccionador Nacional de fútbol y Coordinador categorías inferiores RFEF.

Cuadro de Campeones en sus XXV Ediciones.

Los campeones de las diferentes ediciones y van 25 han sido por orden de celebración: el equipo benjamín del Ayuntamiento de Villaseca en la primera edición, posteriormente la Escuela Municipal de La Puebla, CD Torrijos y EMF Fuensalida en dos ocasiones diferentes, PDM Olías, AD Parla de la Comunidad de Madrid y At Madrid Seseña en tres ocasiones, asi como en cinco ediciones la EF CD Toledo y por último la EFB Odelot Toletum en ocho ocasiones.

Jesús Hijosa, alcalde de la localidad, señaló que “Villaseca de la Sagra pioneros en la organización del Campeonato de Fútbol en edad Benjamin”.

El alcalde de Villaseca de la Sagra, Jesús Hijosa señaló que “con la organización del Campeonato de Fútbol Benjamin fuimos los pioneros hace ya 25 años cuando empezamos nosotros, nadie hacía fútbol 8 y estos campeonatos no existían”. Así mismo indicó que “Nuestro Campeonato Benjamin sigue con la misma filosofía desde sus comienzos en 1998 de promoción deportiva, incentivar los valores deportivos y con la realización de la Fiesta de Clausura a la que denominamos la fiesta del deporte damos una motivación a todos los niños y niñas que participan donde se sienten importantes y verdadero protagonistas tras casi 9 meses de competición”.

Recordaros así mismo que el Plazo de Inscripción para el “XXV CAMPEONATO DE FÚTBOL BENJAMÍN” LA SAGRA finaliza el jueves día 20 de octubre de 2022.

Adjuntamos Bases y Normas de Competición de la presente edición.

1.- Organización:

La Organización del “XXV Campeonato de Fútbol Benjamín” La Sagra Decano de la Región será competencia del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra en su Concejalía de Deportes, que correrá con todos los gastos de arbitrajes, material deportivo a utilizar, material administrativo, comité de organización (resultados, clasificaciones, goleadores...), APP (aplicación móviles) del campeonato benjamín.

2.- Modalidad deportiva:

Todos los partidos se jugarán en la modalidad deportiva de FUTBOL - 8 de esta categoría Benjamín.

3.- Participantes:

Intervendrán, con carácter voluntario, las diferentes Escuelas de Fútbol en Categoría BENJAMÍN de Ayuntamientos, Centros Educativos, Equipos de clubes deportivos..., una vez que han formalizado su correspondiente inscripción.

Todos los jugadores/as participantes estarán asegurados por un SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA realizado por el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra que cubrirá este Campeonato a todos los JUGADORES SIN LIMITE DE INSCRITOS, DELEGADOS y ENTRENADORES.

4.- Lugar de Celebración.

Todos los partidos se disputarán en el Campo Municipal de Fútbol “El Prado” de Villaseca de la Sagra que será el campo único de celebración de los diferentes partidos. Se celebrarán los partidos en sábados por la tarde , en Fiestas entre semana por motivos de calendario excepcionalmente.

5.- Desarrollo de la Competición.

Los partidos tendrán una duración de 40 minutos, divididos en dos tiempo de veinte (20), con un intermedio de cinco (5).

Sistema de Juego . Dependiendo de las inscripciones que se realicen. :

1ª Fase : Liga a una vuelta todos contra todos según los grupos.

2ª Fase : Se realizarán los diferentes grupos según los equipos inscritos y clasificación obtenida.

3ª Fase: Fase Final del Campeonato según la clasificación obtenida en sus grupos.

4ª Fase: Finales diferentes grupos clasificatorios: Champión y Juego Limpio.

Sustituciones. Se podrán realizar cuantas sustituciones se deseen, siempre que se realicen de forma reglamentaria. Los jugadores sustituidos pueden volver al juego cuantas veces se considere conveniente.

La puntuación de los partidos a celebrar se establecerá de la manera siguiente:

Partido ganado: 4 puntos.

Partido empatado: 2 puntos.

Partido perdido: 1 punto.

Reglas de Juego. Serán las aplicadas en el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol en esta modalidad deportiva.

6.- De los Equipos Participantes:

Deben de llevar sus propios útiles de juego, así como la adecuada uniformidad para el desarrollo de los partidos.

Sólo podrán intervenir aquellos chicos/as nacidos en los años 2013 – 2014 y 2015.

Será obligatorio como ficha deportiva del campeonato el Documento Nacional de Identidad original de los jugadores participantes.

Sólo se podrán realizar inscripciones de jugadores nuevos en la 1ª Fase del Campeonato.

7.- Premios:

Premios según los diferente Grupos Clasificatorios:

Grupo Liga de Campeones Grupos de Juego Limpio Fair Play

* Al 1º Clasificado * Al 1º Clasificado

* Al 2º Clasificado * Al 2º Clasificado

* Al 3º Clasificado * Al 3º Clasificado

* Al 4º Clasificado * Al 4º Clasificado

PREMIOS ESPECIALES:

Trofeo al Máximos Goleadores del Campeonato

Trofeo “Esteban Pérez” al equipo o equipos Más Deportivos

Trofeo al Jugadores Más Valiosos del Campeonato

Trofeo al Entrenador Más Deportivo

Trofeo a la “Excelencia Deportiva”

8.- Documentación a presentar:

Todos los equipos que deseen participar deberán presentar los siguientes documentos: