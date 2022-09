VOX exigirá las facturas “hasta el último céntimo sobre el destino de los dos millones de euros que Rojo ha gastado en las Ferias de Guadalajara para su autopromoción electoral”

miércoles 21 de septiembre de 2022 , 11:47h

“Han sido unas Ferias muy politizadas, de un derroche desmesurado, publicidad y autopromoción del gobierno de Rojo ante las inminentes elecciones y de la imposición de lo que llaman su modelo frente al consenso de la ciudadanía”. Así resume el portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Guadalajara, Antonio de Miguel las pasadas Ferias y Fiestas de la capital.



Tal y como ya denunció en las semanas previas a las Ferias, De Miguel ha confirmado “el gasto desmesurado de diversas partidas como los sobrecostos de más de 80.000 euros en la producción de los conciertos de Rozalén o Camela, o el gasto de 157.000 euros del desfile ideológico progre que nos impusieron”, partidas a las que “ahora se añaden otras derivadas de la improvisación en la organización como el aumento en 30.000 euros para derechos de autor que no se habían contemplado para cada concierto o 9.000 euros por la emisión de las entradas-invitación de los conciertos del ‘todo gratis”, recordando que estas invitaciones “se pusieron a la venta antes de abrirse los procesos de adjudicación de cada concierto”.



En este sentido, el portavoz de VOX subraya que “este Gobierno de Rojo y Ciudadanos ha gastado lo que ha creído conveniente sin realizar una memoria económica previa del presupuesto para las Ferias”. Por este mismo motivo, añade De Miguel, que “desde VOX exigiremos esa realidad presupuestaria y a cuánto han ascendido tanto los gastos como los ingresos de las Ferias. Vamos a exigir a Rojo que rinda cuentas hasta el último céntimo de cada factura de los dos millones de euros que han gastado en las Ferias de su promoción electoral”.



“Dos recintos feriales mal conectados y con dificultades en la movilidad”



De igual forma, De Miguel ha hecho hincapié en “la improvisación, la descoordinación y la falta de organización de cada uno de los actos y actividades del programa. Todo ha sido organizado muy apresuradamente. No hubo personal para la organización de los actos, ni escenarios o equipos de sonido e iluminación hasta las horas límite de su puesta en marcha. Esto ha creando mucho caos, malestar y desconcierto en feriantes, quiosqueros, peñas, vecinos, comerciantes, personal de servicios y trabajadores del propio Ayuntamiento, y hasta apenas unas horas de iniciar la Feria los responsables de los chiringuitos de comida se plantearon no montar sus quioscos por esta imposición del gobierno de Rojo”.



Antonio de Miguel ha resumido que “estas Ferias han sido organizadas desde la soberbia y el autoritarismo de quien dirige los pasos del alcalde, sin la participación ni el consenso de la totalidad de los vecinos y colectivos de la sociedad guadalajareña implicados en la toma de decisiones previas a la organización de los festejos”.



En relación con el recinto ferial, De Miguel ha recordado la propuesta de VOX como alternativa: “Apostamos por un modelo cuya ubicación sea definitiva, cercana y cómoda para todos los vecinos, respetando nuestras costumbres, nuestras tradiciones y, sobre todo, las ganas de fiesta y alborozo de unos y la tranquilidad de otros”, relata el edil.



Es por ello por lo que VOX ha observado ciertas carencias “de lo que llaman la vuelta al centro cuando el centro de la ciudad no es el entorno de la Fuente de la Niña”. Señala De Miguel que “no se pueden tener dos recintos feriales tan sumamente alejados uno de otro y tan mal conectados. Esto crea agravios comparativos entre feriantes y malestar entre los vecinos, además de unos evidentes problemas de movilidad y accesibilidad tanto para el viandante como en el tráfico y aparcamientos”.



“La idea de VOX es de construir un Palacio de Exposiciones, de Congresos y de Ferias en las actuales pistas de atletismo de la Fuente de la Niña. Y en consecuencia construir unas pistas de atletismo nuevas”, avanza De Miguel, quien matiza que “los amantes del atletismo nunca dejarían de disponer de unas instalaciones en la que practicar esta modalidad deportiva”.



Conciertos: “Nada es gratis”



En relación con los conciertos, el portavoz de VOX cree que “no pueden ser las entradas de coste cero, que no quiere decir que sean gratuitos porque los pagamos con nuestro propio dinero municipal. Nada es gratis”, ha señalado Antonio de Miguel.



Y como alternativa, VOX propone, “que los conciertos de las Ferias y Fiestas regresen al Pedro Escartín tal y como se hicieron unos años atrás”.



En cuanto a los actos taurinos, VOX hace especial hincapié en “el gran error del último encierro, que no nos costó un disgusto mayor por el capote de la Virgen de la Antigua. De nada sirve la autopromoción publicitaria del encierro y decir que nos comparamos con Pamplona cuando aún estamos a años luz si no se mejora en la organización invirtiendo en la profesionalización del distinto personal que está a cargo del mismo, vallado, recorrido o bueyes”, señala De Miguel respecto a los festejos populares, mientras que a VOX le ha resultado “muy llamativo la relación del público, que es soberano, con la presidencia de la plaza en la Feria Taurina de La Antigua y que también debe analizarse en profundidad la profesionalización de la misma”, concreta De Miguel.



Del resto de programación, Antonio de Miguel ha observado que “no ha sido todo tan mayoritario y participativo como nos quieren hacer creer”, destacando el hecho de que “los actos matutinos del programa ‘Guadalajara vive en sus plazas’ de la Plaza Mayor y Plaza del Jardinillo estaban desangelados y casi vacíos al existir contraprogramaciones con vermús solidarios”.



Por último, y respecto a las peñas, De Miguel recalca que “juegan un papel importante en las Ferias y Fiestas. Llenan de música, color, buen humor y alegría nuestras calles. Hay que ayudarlas, sin duda, pero dado que las actividades de las peñas pueden generar creciente controversia entre los vecinos, antes de que se genere un problema de convivencia ciudadana es conveniente establecer una regulación de la actividad y fijar unas normas que encaucen la libertad en unos términos razonables. Debemos conseguir un mayor consenso entre peñas y vecinos para conciliar y asegurar los intereses de todos, quienes descansan en sus domicilios y quienes participan, garantizando la tranquilidad y pacífica convivencia de los guadalajareños y evitando molestias o riesgos, tanto para los propios usuarios como para el vecindario”, concluye el portavoz de VOX en la capital, Antonio de Miguel.