ANPE Guadalajara exige que no se reduzca el número de docentes

COMUNICADO

lunes 12 de septiembre de 2022 , 19:01h

ANPE pide que no se reduzca el número de docentes y que se dote a los centros con los refuerzos necesarios para poder afrontar las dificultades de aprendizaje que han surgido durante estos dos últimos y complicados cursos escolares, especialmente para atender la diversidad del alumnado y la situación derivada de la pandemia.



Jonatan Huerta, vicepresidente de ANPE Guadalajara, ha reconocido el trabajo del profesorado, que ha estado en primera fila durante este último curso escolar marcado también por la pandemia, consiguiendo, con su responsabilidad y esfuerzo, dar continuidad a la actividad lectiva presencial y crear entornos escolares seguros, con la colaboración de alumnado y familias.



Afirma, que la pandemia nos ha enseñado la importancia de la sanidad y de la enseñanza pública, por lo que desde ANPE incluso antes de la pandemia ya reclamaba, y reclama la negociación de un plan de implementación de enfermeras escolares cuyo ámbito de actuación abarque todos los centros educativos. Entre otras funciones, la figura de la enfermera escolar se encargaría de posibles urgencias, eventualidades, vigilancia de la salud, y la aplicación, en caso necesario, de inyectables.



De los 4.000 docentes que se han incorporado este curso en nuestra provincia, 2.050 impartirán clase en Educación Infantil y Primaria y 2.005 lo harán en Secundaria y Formación Profesional.



Además, gracias al apoyo ANPE a la convocatoria de oposiciones de maestros de 2022, este curso escolar que comienza contará con 1.035 nuevos funcionarios y funcionarias en prácticas en los centros educativos de Castilla-La Mancha, de los cuales 212 realizaran sus prácticas en centros de nuestra provincia. Para ellos, y como ya les reiteramos la semana pasada en nuestra Sesión Informativa para funcionarios en prácticas, nuestra enhorabuena.



En otro orden de cosas, y referente a la dotación de infraestructuras, nos consta que algunas de las obras iniciadas en los centros educativos se encuentran todavía inacabadas, o finalizando algún remate por parte de los operarios, con el consiguiente trastorno que se ocasiona a los propios centros. ANPE pide que estas cuestiones se solventen cuanto antes.



Nos congratulamos de que se haya atendido la petición de ANPE y de las familias de la localidad de Yebes, y que finalmente este año comience a funcionar el instituto de Yebes localizado en el mismo edificio que actualmente ubica el colegio público Jocelyn Bell.



Sobre la creación del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional, ANPE solicita que se avance en la construcción de nuevas infraestructuras y dotación material, y no quede relegado a una mera creación administrativa.



En base a las adjudicaciones realizadas y a la información que nos trasladan los propios centros educativos, se aprecia una reducción del número de docentes con respecto al curso anterior.



Por otro lado, y pese a que a la Consejería está anunciando a “bombo y platillo” la inversión que está haciendo en los planes de digitalización, lo cierto es que muchos docentes tienen que seguir poniendo sus propios ordenadores a disposición de los centros para realizar su trabajo, puesto que algunos de los que hay en los centros están inservibles u obsoletos. ANPE demanda que se ejecuten cuanto antes las dotaciones de material en base al “Plan de Digitalización”, o que adjudiquen partidas presupuestarias específicas para renovar el material inservible u obsoleto.



ANPE indica que la situación más relevante y compleja a la que nos enfrentamos este curso es la implantación de los nuevos currículos de la LOMLOE en los cursos impares de todas las enseñanzas. La reciente publicación de multitud de normativa que desarrolla la nueva ley educativa relacionada con Currículos, Programaciones, Organización y Funcionamiento de los centros, Evaluación… hace que los docentes tengan que hacer frente a una sobrecarga de tareas burocráticas. Desde ANPE solicitamos a la Consejería de Educación formación y asesoramiento en esta materia para todo el profesorado, así como flexibilidad a la hora de aplicar toda la nueva normativa durante este primer trimestre del curso.



ANPE lleva años exigiendo la elaboración de un protocolo de inclemencias meteorológicas para los centros educativos, con el fin de saber cómo actuar ante la llegada de olas de calor como la de este mes de junio, u otros fenómenos adversos como la nieve y las bajas temperaturas para salvaguardar en estas circunstancias la integridad y seguridad de alumnado, familias y docentes.



Marta Nuño, vicepresidenta de ANPE Castilla- La Mancha ha hecho especial hincapié en el elevado número de docentes contratados a tiempo parcial, para los que no se ha regulado todavía la compatibilidad, que debería estarlo desde 2018. ANPE alerta de la precariedad a la que condenan al profesorado cobrando sueldos de media jornada o inferior, sin posibilitarles tener otro trabajo retribuido.



Comienza el curso con el nuevo acuerdo de itinerancias, que beneficia al profesorado fundamentalmente de la escuela rural, pero para ANPE no es suficiente.



La vicepresidenta de ANPE Castilla la Mancha ha indicado, que ANPE, sindicato mayoritario, ha solicitado la convocatoria de una mesa sectorial para urgir a la Consejería a plantear la negociación de la reversión de los principales recortes que soporta la Enseñanza Pública de la región. ANPE plantea alcanzar un Acuerdo Global que recoja, necesariamente, las siguientes medidas:



 HORARIO LECTIVO: Reducción del sobrecargado horario lectivo del profesorado en todos los cuerpos docentes no universitarios.



 RATIOS: Reducción del número de alumnos por aula en todos los niveles educativos. No vale con el anuncio de una bajada progresiva.



 COBRO DEL VERANO FUNCIONARIOS INTERINOS: Recuperación del acuerdo entre ANPE y el MEC, sobre el cobro del verano para los funcionarios interinos, que nos coloque en la media nacional. Con la Ley de Estabilización este agravio se hace más latente, pues los interinos de CLM irán en desventaja con respecto a interinos del resto de CCAA.



 APOYO DE EDUCACIÓN INFANTIL: Recuperación del profesorado de apoyo en esta etapa. ANPE, el sindicato de docentes de Enseñanza Pública.