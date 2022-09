Los dos heridos durante el encierro nocturno de Almonacid fueron dados de alta el domingo y se recuperan en casa

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 12 de septiembre de 2022 , 18:52h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Ante las noticias difundidas por algunos medios de comunicación, al respecto del accidente acaecido en la madrugada del sábado al domingo, durante el encierro nocturno en la localidad de Almonacid, el Ayuntamiento hace algunas precisiones.



El suceso se produjo a las tres de la madrugada, en la calle Estajadero, fuera del recorrido del encierro nocturno, y no en el interior de la Plaza de Toros de La Coqueta.



Los accidentados, dos hombres, de 25 y 56 años respectivamente, padre e hijo, se precipitaron al suelo desde una altura de tres metros cuando cedió la barandilla sobre la que estaban sentados en la citada calle, que no es una de las instalaciones portátiles del encierro.



Ambos fueron trasladados a Guadalajara en ambulancia, no en helicóptero, evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta a lo largo de la mañana del domingo.



El Ayuntamiento de Almonacid lamenta el accidente, y se congratula de que, afortunadamente, no haya tenido consecuencias graves para la salud de ninguno de los accidentados.



Por otra parte, durante el citado encierro nocturno, no se produjo ningún herido por asta de toro, registrándose únicamente algún contusionado leve, herido al guarecerse en las vallas portátiles.