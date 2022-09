Núñez censura el “tono burlón” con el que Page habla de los problemas de la región: “Ha perdido el contacto con la realidad”

REDACCION

lunes 12 de septiembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha censurado el “tono burlón” con el que Emiliano García-Page se refiere a los problemas que sufren los castellanomanchegos, algo que confirma que “ha perdido el contacto con la realidad, tanto en el fondo como en las formas”.



Así lo ha indicado Núñez en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el encuentro organizado por la Federación de Empresarios de Albacete (FEDA) con motivo de la Feria de Albacete.



El presidente del PP regional ha asegurado que a la “luz más cara de la historia, el gas más caro de la historia, la cesta de la compra más cara de la historia y el inicio del curso escolar más caro de la historia” se suma que Castilla-La Mancha es “la región más inflacionista del país, la que más renta per cápita pierde, la que peores salarios tiene o la que muestra un peor comportamiento en la contratación”.



“Y este escenario parece que a Page le hace gracia, a los castellanomanchegos ninguna”, ha dicho, al tiempo que ha preguntado a Page si piensa hacer algo para contener la alta inflación en la Comunidad Autónoma o para evitar que se siga destruyendo en Castilla-La Mancha “que es para lo que le pagamos”.



Núñez ha aseverado que ante esta situación no va a descansar “ni un instante” hasta que Page entienda que la realidad que él ve “no es la que sufrimos los castellanomanchegos”. “Voy a poner todo el esfuerzo en convencer a Page de que para solucionar los problemas de Castilla-La Mancha no podemos mirar hacia otro lado”, ha añadido.



El presidente del PP-CLM ha cuestionado si Page “está acobardado” porque queda poco para las próximas elecciones autonómicas y porque Sánchez “le tiene temeroso” y por eso “ha perdido el contacto con la realidad”. “Este verano he hablado con miles de castellanomanchegos y la Castilla-La Mancha que ellos ven no es la que describe Page”, ha incidido.



“Voy a trabajar intensamente en proponer soluciones a los problemas de Castilla-La Mancha y en hacer ver a Page que este no es el camino, hay que conocer lo que pasa para actuar con medidas”, ya que “a mí no me preocupa mayo, me preocupa el otoño, me preocupan las familias que tienen que decidir si comprar los libros, si llenar la nevera o si llenar el depósito para calentarse este invierno”.